Wer hat's erfunden? In dem Fall die Franzosen. Die veranstalteten 1984 einen Tag des offenen Denkmals, der so gut ankam, dass er in ganz Europa übernommen wurde. Ziel sind meist Denkmäler, in die man sonst nicht reinkommt. Auch am 11. September in Amberg.

Die einzelnen Veranstaltungen

Neben diesem leicht geheimnisvollen Touch betont das Motto 2016 - "Gemeinsam Denkmale erhalten" - einen anderen Aspekt des Geschehens: Es will den Blick dafür schärfen, wie viele Seiten zusammenspielen müssen, um ein Denkmal zu erhalten, wer mitmachen muss, wessen Fachwissen gebraucht wird, was und welcher Stand zu erhalten ist. Das erläuterten am Dienstag bei der Vorstellung des Amberger Programms am 11. September als Vertreter der Veranstalter Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger, VHS-Leiter Thomas Boss und Bürgermeister Martin Preuß. Sie sahen einen inhaltlichen Schwerpunkt bei der Stadtmauer und betonten, dass es in drei Fällen nur mit Anmeldung gehe.Batteriegasse 22, Führungen: 10 und 11 Uhr, Anmeldung: 10-238Stadtarchiv, 10 Uhr. Anmeldung im Stadtarchiv: 10-266Führung 11 UhrFührungen 13.30 und 14.15 Uhr ab Südportal, Anmeldung: 10-238Führungen 13 bis 17 UhrJesuitenfahrt 8, Führungen 13 bis 16 Uhr stündlicheinstündige Führungen durch Bernhard Müllers um 13.30 und 15 UhrFührungen um 13, 14 und 15 Uhrzweistündige Führung 15.10 UhrDer Dreifaltigkeitsfriedhof: Vom Leprosen- zum ProminentenfriedhofFührung 16.30 Uhr