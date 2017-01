Das doppelte Lottchen stiftet Verwirrung, im Garten lösen Gärtner und Zwerg spannende Rätsel und das zornige Lieschen Radieschen rettet mutig Prinzen. Beim Kindertheaterfestival erleben die kleinen Besucher Geschichten über Familie, Freundschaft und Abenteuer.

Spieltermine des Festivals "Das doppelte Lottchen" : Sonntag, 19. März, 14 und 16.30 Uhr. Ab sieben Jahren. Die Zwillinge Luise und Lotte finden in einem Ferienheim heraus, dass sie Schwestern sind. Sie tauschen die Rollen und bringen ihre Familie zusammen.



"Lieschen Radieschen und der Lämmergeier" : Montag, 20. März, 9, 11 und 16 Uhr. Ab fünf Jahren. Lieschen ist ein zorniges Kind. Der Lämmergeier bringt sie in ein Königreich, wo sie Prinzessin wird. Dort jagt sie Drachen, befreit den Prinzen und lernt Freundschaft kennen.



"Das Rotkäppchen" : Dienstag, 21. März, 9, 11 und 16 Uhr. Ab vier Jahren. Rotkäppchen ist auf dem Weg zur Großmutter, als sie den bösen Wolf trifft. Die Figuren in dem Märchen sind Glühbirnen, jeder Charakter bekommt die passende Farbe.



"Sams-Revue" : Mittwoch, 22. März, 9, 11 und 16 Uhr. Ab sechs Jahren. Das Sams ist frech, witzig und reimt, was das Zeug hält. Beim Streifzug durch die Bücher von Paul Maar zeigt es sich von seiner besten Seite.



"Pappelapapp" : Donnerstag, 23. März, 9, 11 und 16 Uhr. Ab drei Jahren. Das Papier- und Objekttheater zeigt den Kleinsten, was sie aus Pappe machen können. Der Fantasie sind mit Karton keine Grenzen gesetzt.



"Aprikosenzeit" : Freitag, 24. März, 9, 11 und 16 Uhr. Ab fünf Jahren. Ein Gärtner und ein schlechtgelaunter Zwerg treffen in einem Garten aufeinander. Sie verstehen sich nicht, lösen aber gemeinsam ein Rätsel und werden Freunde. (tsa)

26 000 begeisterte Kinder in 13 Jahren: Das Amberger Kindertheaterfestival ist ein Höhepunkt im kulturellen Leben der Stadt. "Auch wenn das Festival schon etabliert ist, ist es doch jedes Jahr was Besonderes. Hier wird Kultur für Kinder in den Vordergrund gestellt und werden verschiedenste Formen der Kreativität gefördert", sagte Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Programmvorstellung des KIT.Bei dem Festival gibt es nicht nur Schauspiel und Figurentheater zu bestaunen: Beim Stück "Rotkäppchen" sind die Schauspieler bunt-leuchtende Glühbirnen und bei "Pappelapapp" geben Kartons den Ton an. Seit 2004 zeigt das KIT den jüngsten Theaterbesuchern bereits 14 verschiedene Spielarten. Cerny lobte die hohe Qualität des Festivals: "Es ist kein reines Theater. Die verschiedenen Formen fördern und fordern die Kreativität der Kinder." Und genau um die geht es beim KIT. Deshalb sind sie auch diejenigen, die einen Festival-Gewinner küren. Eine Jury aus sechs Schülern und vier Kindergartenkindern wählt das beste Stück. "Die Kinder lernen, etwas verantwortungsvoll zu bewerten", sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Prechtl. "Und die Schauspieler sind hinterher stolz auf den Preis, weil er direkt von den Kindern kommt. Und sie spielen schließlich für die Kinder", fügte OB Cerny an.Der Kartenverkauf für die Vormittagsvorstellungen beginnt heute, für die Nachmittagsaufführungen am Mittwoch, 1. Februar. Die Vorstellungen um 9 und 11 Uhr sind Schulklassen und Kindergartengruppen vorbehalten. Karten gibt es in der Tourist-Information am Hallplatz 2, Telefon 09621/10-233. Die Tickets kosten für Kinder fünf Euro und für Erwachsene sechs Euro.