Der Auftritt der New Yorker Rioult-Dance-Compagnie liefert in Amberg spannende Choreographien, überzeugt mit engagierten Tänzerinnen und Tänzern und gut gewählter klassischer Musik. Der Anfang hätte allerdings durchaus etwas spannender ausfallen dürfen.

Grandiose Übersetzung

Explodierende Ideen

Der Mix aus Modern Dance und klassischer Musik trägt ja die Sprengkraft schon in sich. Wenn dann noch Sonaten, Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach als Klangteppiche für die ersten beiden Tanz-Kapitel "City" und "Polymorphus" dienen, dann sind die Erwartungen hoch. Doch trotz guter tänzerischer Leistung und Unterstützung mittels grafischer und architektonischer Projektionen auf großer Leinwand, der Begeisterungsfunke willam Sonntag einfach nicht aufs Publikum im mäßig gut besuchten Stadttheater überspringen.Musik- und Szenenwechsel! Es ist nicht allein die Komposition "La Valse" von Maurice Ravel, die die Stimmungsänderung herbeiführt. Vielmehr zeichnen die grandiose choreographische Übersetzung und die überaus temperamentvolle optische Umsetzung der Tanzszene "Wien" durch die sechs Tänzerinnen und Tänzer dafür verantwortlich.Sie liefert den ersten Knaller des Abends. Pascal Rioult drängt seine Tänzer in eine Gruppe, lässt sie über die Bühne trippeln, explosive Reigen bauen und leichtsinnig und impulsiv agieren. Einer tanzt aus der Reihe, rafft sich eiligst wieder hoch, gliedert sich wieder ein in den engen Kreis. Die Gruppe präsentiert sich nicht im walzerseligen Dreivierteltakt, sondern eng zusammengeschnürt zu einem schwindelerregenden Menschenkreisel. Eine außergewöhnliche choreographische Kostbarkeit, eine Plattform für die hochkonzentrierte Ensembleleistung und eine unerwartete, locker-laszive Paarfindung im Pas de deux - so gewinnt die Compagnie die Sympathiepunkte.Neue Akzente in bekannter Pascale Rioult Handschrift runden den Abend ab. In "Duets Sacred & Profane" demonstriert Rioult seine Vielseitigkeit. Nach Werken von Gluck, Mozart und Bach schickt er die einzelnen Paare ins Rampenlicht. Die Geschlechter wechseln und finden sich in religiöser und weltlicher Zweisamkeit. Form und Ästhetik sind tonangebend im rein maskulin interpretierten Pas de deux "Te Deum" nach der gleichnamigen Musik von Arvo Pärt.In sensibler Feinabstimmung, mit markanten Bewegungen, langsam, verträumt, gradlinig modern mit Anzug und mit nacktem Oberkörper, kratzig und kreativ, kraftvoll und elegant - die beiden Männer wissen zu beeindrucken. Zum Dahinschmelzen schön die weiche, weibliche Komponente, die nach der Mozart Messe in C-Moll mit großer Leichtigkeit in feminin flatternden Gewändern getanzt wird.Träume ganz anderer Art nehmen in "Dream Suite" Gestalt an. Nach der Orchestersuite Nr. 2 C-Dur von Peter Tschaikowsky und inspiriert von Chagall-Bildern explodieren die Ideen, zünden die Choreographien, finden sich die einzelnen Showelemente in einer faszinierenden Symbiose aus Tanz, Musik, Licht und Poesie. Das Publikum trampelt und applaudiert am Schluss lang und voller Begeisterung.