Der Erste Weltkrieg endete nicht im Jahr 1918. Zwar beendete der Waffenstillstand vom 11. November das Sterben auf den Schlachtfeldern, doch Friede kehrte in weite Teile Europas nicht ein. Darüber schreibt Professor Robert Gerwarth in seinem neuesten Buch "Die Besiegten". Ausführlich und kompetent referierte er dazu auch am Dienstag in Amberg.

Ausgewiesener Experte

Neue Gewaltlogik

Wieder ist es der Buchhandlung Rupprecht gelungen, einen hochinteressanten Abend mit besonderem Autor zu gestalten. Nach Stationen an den Universitäten Harvard und Princeton lehrt Robert Gerwarth heute als Professor für Moderne Geschichte am University-College in Dublin und ist Gründungsdirektor des dortigen Zentrums für Kriegsstudien. Als ausgewiesener Experte macht er dem vorwiegend männlichen Auditorium das Ausmaß der Kriege und Konflikte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs deutlich. Gerwarth zeigt, warum das Schicksal der Besiegten der Schlüssel zum Verständnis des 20. Jahrhunderts ist.Das Ende des Ersten Weltkriegs bringt Europa "einen chaotischen Frieden", sagt Gerwarth. Es kommt zu Umbrüchen, zu Revolution und Gegenrevolution, zu sozial- oder national motivierten Bürgerkriegen und Umstürzen, zum Zusammenbruch der Landimperien und (erst relativ spät) zu einer radikalen Neuordnung Europas. 4,5 Mio. Menschen müssen nach 1918 in diesen Wirren ihr Leben lassen.Während seiner 60-minütigen Ausführungen spricht der Autor mit sonorer Stimme und gestenreichem Ausdruck. Er rückt die Seite der Verlierer in den Mittelpunkt. Sie versinken in einer Spirale der Gewalt. Überall wird um das Erbe der zerbrechenden Reiche gerungen und für eine neue Ordnung gekämpft und getötet: Von Russland, der Ukraine und den Staaten Osteuropas, von Deutschland und Österreich bis zum Balkan und in den Mittleren Osten. Der Krieg wird sozusagen nur auf andere "Schlachtfelder" verlegt. Wovon auch der rigide zunehmende Antisemitismus nicht nur in Deutschland ein beredtes Zeugnis ablegt."Den Ersten Weltkrieg kann man als Katalysator, als radikalen Beschleuniger für eine neue Gewaltlogik betrachten", sagt Gerwarth. Die nicht enden wollenden Kämpfe der Zwischenkriegszeit hinterlassen ein explosives Erbe: schwache Staaten, traumatisierte und hasserfüllte Bevölkerungsgruppen sowie Politiker und Militärs, die nur auf die nächste Gelegenheit warten, um Rache zu üben. Es sind die Hotspots der Gewalt des 20. Jahrhunderts, die immer wieder aufbrechen und zurückzuführen sind auf die Zeit nach 1918. Ein packendes Stück Geschichte umreißt Gerwarth. Heutige Konflikte und Zusammenhänge lassen sich so besser verstehen.