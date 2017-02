„Hab'n Sie nicht 'nen Mann für uns?“ war am Faschingswochenende als „schrill-schillernde Komödie“ angekündigt und präsentierte sich vor halbleerem Stadttheater als seichte, anspruchslose, mit viel Klamauk und etwas Schlagernostalgie präsentierte Unterhaltungskost.

Eigentlich müsste man Mitleid haben mit den singenden Spielerinnen und Spielern, die in zwei Aufführungen im Stadttheater Amberg die Schlager-Revue zu präsentieren hatten. Denn, das wurde deutlich, sie haben allesamt mehr Qualität und Format, als sie in dieser Produktion des „Theaters im Rathaus Essen“ unter der Regie von Sina Selensky zeigen konnten/durften. An sich eine tolle Idee: Auf der Suche nach ihrem „Traumprinzen“ projizieren zwei Frauen über 30 Erinnerungen auf die Schlager- und Werbezeit der 60er bis 80er Jahre. Da darf die „Ariel-Klementine“ ebenso wenig fehlen wie „Der Geist des Weines“ von Asbach-Uralt oder „das ganze Aroma“ von Jacobs-Kaffee. Und die Idee, diese Suche nach „Mr. Right“ mit bekannten Schlagerhits der letzten Jahrzehnte zu begleiten, ist durchaus erfolgversprechend.Wenn dies aber in einer solch seichten, letztlich anspruchslos-oberflächlichen, dabei von (fast) permanenter Hektik geprägten Regievorgabe geschieht, bei der Klamauk vor Substanz rangiert, dann ist das Ergebnis eben kein Glanzlicht. Vermutlich hat das potenzielle Publikum solches geahnt, denn das Stadttheater Amberg war (in der Aufführung am Freitag) nur halb besetzt, und nach der Pause blieben noch zusätzlich Plätze leer.Die Darsteller und Darstellerinnen taten ihr Bestes, um Wirkung zu erzielen. Maren Reimann und Marie-Christine Banga waren in ihren Rollen weiblich-attraktive Akteurinnen, die sich darstellerisch und singend gut zu präsentieren vermochten und die wechselnde Garderobe vom Petticoat bis zum Bauchtanzschleier, vom Restaurant-Outfit bis zum Hausanzug körperbetont und sexy zur Geltung brachten.Da hatten es ihre männlichen Partner, Philipp Schwarz und Sascha Huber, deutlich schwerer. Diese mussten die unterschiedlichsten, meist verschrobenen Typen darstellen, besonders wenn sie in schrilles Transvestitenkostüm gesteckt wurden oder als Udo-Lindenberg-Verschnitt agieren sollten. Allen waren meist affektierte, hektisch mit aufgesetztem Humor verpackte Dialoge verordnet, die zwar (gelegentlich) zu Heiterkeitsbekundungen und (gedämpftem) Szenenbeifall im Publikum führten, aber ebenso schnell verpufften.Aber bei den als Parodie präsentierten Schlagern wurde doch der „Nostalgie-Effekt“ geweckt. Von „Tanze mit mir in den Morgen“ über das (gut gemachte) „Festival der Liebe", die (schlecht gelungene) Adaption von „Ti amo“ und „Fiesta Mexicana“ (Original von Rex Gildo), einer beschwingten „Lady Marmalade“ bis zur wirklich feurigen „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ – es war zu spüren, dass die Akteure viel mehr „auf dem Kasten" hatten, als sie zeigen durften.Nach der Pause gab es dazu (etwas) mehr Gelegenheit. Lichtblicke waren „Mit 17 hat man noch Träume“ und „Komm ein bisschen mit nach Italien“, auch „Du hast mich tausendmal belogen“, ganz schlecht die Freddy-Quinn-Adaption von „Die Gitarre und das Meer“ und fast peinlich der „Sonderzug nach Pankow“ als Udo-Lindenberg-Persiflage. Mit (partiellem) Erfolg wurde das Publikum zum Mitsingen animiert wie bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“.Was möglich ist, zeigte Maren Reimann in einem stark gesungenen „My heart will go on“ – da kam (erst- und letztmalig) ein emotionales Feeling über die Bühne. Beim abschließenden „Bum-Budi-Bum“ war dann zwar wieder Parodie geboten, diesmal aber effektvoll und mit gewissem Esprit serviert. Fazit: Auch schöne, wechselnde Kostüme, eingeblendete Projektionen, gut (vom Band) gespielte Musik und attraktive, ambitionierte Schauspieler retten eine seichte Produktion nur bedingt. Aber auch: Das anwesende Publikum spendete zum Schluss reichlich Beifall.