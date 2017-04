Wo fünf hübsche Frauen über einen Mr. Darcy herziehen, da kann Jane Austen nicht weit sein. Am Max-Reger-Gymnasium ließ sich die englische Autorin sogar persönlich blicken und führte das Publikum in Gestalt von Julia Wenkmann charmant und mit einem Augenzwinkern durch die Bühnenversion ihres romantischen Klassikers "Stolz und Vorurteil".

Teils naiv, teils fröhlich

"Vor Gott sind alle gleich"

Von Claudia RiedAmberg. Mr. Bennet (Nathalie Hartung) ist vom Schicksal gestraft: Als Vater von fünf Töchtern fehlt ihm nicht nur ein männlicher Erbe, er muss sich auch noch mit einer hysterischen Ehefrau herumschlagen.Judith Mitschke spielte die egozentrische Mrs. Bennett so spritzig und flott, dass man ihr unbedingt Erfolg bei ihrer Suche nach wohlhabenden Schwiegersöhnen wünschte. Ein Kandidat für ihre hübsche Älteste (Elisa Schuth) schien in dem neuen Nachbarn Mr. Bingey (Sophie Nibler) bald gefunden. Doch ehe die beiden herzensguten Menschen zueinanderfinden, müssen noch einige Hindernisse überwunden werden. Nicht zuletzt sorgt die schöne, aber recht laszive und sehr oberflächliche jüngste Tochter Lydia (Catarina Ferreira) für Wirbel, als sie Hals über Kopf mit dem Taugenichts Mr. Wickham (Fabian Gehring) durchbrennt.Ihre von Johanna Wiesner herrlich naiv und erfrischend fröhlich gespielte Schwester Kitty hatte trotz ihrer Nähe zu Lydia natürlich von all dem keine Ahnung. Während die Familie ihr Unglück kaum fassen kann, trumpft Tochter Mary (wunderbar altklug: Jana Zinnbauer) mit unerwünschten frommen Sprüchen auf. Helfen kann in dieser heiklen Lage nur einer: Der von allen verhasste stolze Mr. Darcy. Selina Klatt gelang es ausgezeichnet, den abweisenden und doch ausgesprochen ehrenwerten Charakter des reichen Mannes herauszustellen. In seiner anfangs erfolglosen Werbung um die kluge Lizzy Bennett bangte und haderte das Publikum mit ihm. Mit viel Gefühl und Temperament stellte sich Lisa-Marie Brüning diesem komplizierten Mann entgegen. Während sie einerseits sein Verhalten zutiefst missbilligt, kann sie sich andererseits nicht einer intellektuellen und romantischen Anziehung zu ihm entziehen. Als sie schließlich begreift, wie sehr sie ihn verkannt hat, ist es beinahe zu spät. Doch Jane Austen wäre nicht sie selbst, würde sie ihre Helden nicht zu einem Happy End führen. Und dieses kann nicht einmal die von Nina Lehner wundervoll streng und selbstgerecht verkörperte Mrs. de Bourgh verhindern, die Lizzy partout nicht an der Seite ihres Neffen, sondern ihn lieber mit ihrer eigenen Tochter (Laura Taller) verheiratet sehen will.Sehr nahe an der Vorlage und dennoch mit vielen modernen Elementen zauberten die jungen Schauspieler der 9. bis 12. Jahrgangsstufe ein kurzweiliges Stück auf die Bühne, das auch mit vielen liebenswerten Details überraschte. So war Niklas Ciriacy als Caroline Bingley im kleinen Schwarzen und Glitzer-Pumps ein absoluter Blickfang. Und der herrlich unsympathische und von sich selbst überaus überzeugte Mr. Collins (Silas Klemm) erheiterte das Publikum mit seinem ausgesprochen witzigen Sprachfehler. Da verlor man fast schon das Mitgefühl mit Lizzys altjüngferlicher Freundin Charlotte (wunderbar: Lea Eckert), die sich als Mrs. Collins wiederfindet.Höhepunkte waren vor allem auch die Auftritte der Bediensteten Jane. Luca Adams spielte die schnippische junge Frau mit der leicht vulgären und schlichten Sprache unglaublich überzeugend und amüsant. Ihre spitzbübischen Erkenntnisse wie "vor Gott sind alle Menschen gleich, aber man merkt es nicht so" brachten einen Hauch Oscar Wilde in Jane Austens romantische Welt - und das Publikum regelmäßig zum Schmunzeln. Mehrere Tanzeinlagen, ein gefühlvoller Sologesang und aufwendig gestaltete Kulissen rundeten den von den Leiterinnen Bianca Rauchenberger und Nina Kohl inszenierten gelungenen Theaterabend ab.