Amberg/Berlin. Der Sohn sieht aus wie der Vater, der Enkel ist der Großmutter wie aus dem Gesicht geschnitten und selbst die Tochter ist ein Abbild ihrer Mutter in jüngeren Jahren. Die gebürtige Ambergerin Anja Belmer macht die Ähnlichkeit der unterschiedlichen Generationen zum Thema.

Die 23-jährige angehende Bachelor-Absolventin im Bereich Medienmanagement der Hochschule der populären Künste in Berlin lädt für Sonntag, 19. Februar, zwischen 14 und 18 Uhr zur Vernissage mit dem Titel "Zwischengesichter".Die Ausstellung ist für Anja Belmer das Abschlussprojekt ihres Studiums.Anja Belmer: Ich habe generations- und auch geschlechterübergreifend Porträtfotos erstellt, die dann zu einem Gesicht zusammengesetzt werden. Das heißt Mutter mit Tochter, Vater mit Sohn, Opa mit Enkel.Ich habe sie alle in meinem Bekanntenkreis gefunden. Freunde und Familienmitglieder sind ebenfalls dabei. Aber auch Menschen, die man vielleicht schon mal gesehen hat, wie beispielsweise der Bürgermeister von Freudenberg oder die Frau des Bürgermeisters von Kümmersbruck mit ihrer Tochter.Einem selber ist die Ähnlichkeit oftmals gar nicht so bewusst. Etwa 40 Paare stelle ich bei Karosserie & Lack Belmer in der Kümmersbrucker Straße vor.Ich wollte weg von der typischen Galerie-Atmosphäre mit hellem Licht, hin zu einer Art Off-Location, die man so vielleicht noch nicht kennt. Die Wände werden schwarz abgehängt, die Beleuchtung ist indirekt.Ja. Auch der Umgang mit den Medien, bis hin zur Ausstellung für die Öffentlichkeit. Das wird als angehende Medienmanagerin von mir verlangt. Der Eintritt kostet zwei Euro, damit sich das Projekt refinanziert.Am Abend vorher wird die Ausstellung mit geladenen Gästen eröffnet.