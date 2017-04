Sven Faller freut sich über den direkten Kontakt mit den Zuhörern. Diese haben ebenfalls auf der Bühne Platz genommen. "Kuschelig" sei es im Bühnenraum des Amberger Stadttheaters. Damit meint er die Atmosphäre, in der das Trio sein neues Album "Night Music" vorstellt.

Andere Wirklichkeit

Tragender Bass

Unter dem Motto "Night Music" erzählt der Bassist im Stadttheater Alltags- oder besser gesagt Allnachtsgeschichten: Selbst Erlebtes, Imaginiertes und auch einfach Erfundenes. Dabei spricht sein Instrument für ihn. Manchmal aber auch er selbst, nämlich dann, wenn er eine kurze Geschichte aus seinem ebenfalls "Night Music" betitelten Büchlein vorträgt. Geschichten von seiner Oma, über die Irren von New York, wo er einige Jahre lebte, und über die Naab, deren träges Dahinfließen er meisterlich vertonte. Mit dem Bogen lässt er die Saiten seines Basses dem eigentlichen Stück ein träumerisches Intro voranstellen.Die Songs haben eine einheitliche Struktur: Intro, meist vom Solobass, dann Variationen, die sich bis ins Unglaubliche steigern - und damit den Zuhörer wirklich in die Stimmung versetzen, eine Erzählung in der Musik wahrzunehmen - entweder die vom Titel vorgegebene oder eine ganz eigene. Jedenfalls bringen einen die kleinen, aber höchst komplexen Stücke zum fantasieren, träumen und sich hinwegstehlen in eine andere Wirklichkeit.So wie sich die meist gezupften Anfangsklänge allmählich auflösen und sich in weitschweifige, sich ständig steigernde Lautstrukturen verwandeln, so ist auch die übliche Aufgabenverteilung eines Jazz-Trios bei "Night Music" aufgehoben.Es bleibt nicht dabei, dass der Schlagzeuger Guido May für den Rhythmus, Sven Faller mit seinen tiefen Tönen für das Fundament und Bob Degen am Klavier für die melodische Ausgestaltung der Stücke zuständig sind. Die beiden Mitmusiker entwickeln atemberaubende Solo-Aktivitäten und lassen die anderen ins zweite Glied treten, so dass eben auch das Klavier perkussiv genutzt wird und der Bass - in vielen Jazzcombos ohnehin etwas vernachlässigt - zum tragenden Instrument wird. Mit "Night Music" überschreitet das "Sven Faller Trio" die sowieso schon weit gesteckten Grenzen des traditionellen Jazz. Selbst der oft missbrauchte Begriff der Weltmusik versagt hier seinen Dienst. Es ist eben Sven-Faller-Trio-Musik - nicht mehr, aber auch nicht weniger.