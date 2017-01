Es dauert, bis das Stück in Schwung kommt. Ebenso lange dauert es, bis die Zuschauer im Amberger Stadttheater "warm" werden und einzelne Nummern mit Szenenapplaus bedenken. Die Rede ist von der Produktion des Musicals "Sweeney Todd" durch das Theater Trier.

Schauspieler und Musiker

Rückkehr nach 15 Jahren

Wer ein Musical im klassischen Sinne - mit tragischen Helden und viel Gefühl - erwartet, liegt bei diesem Stück, das der Komponist Stephen Sondheim selbst als "tiefschwarze Operette" bezeichnet, völlig falsch. Die Inszenierung erinnert eher an die sogenannten Volksopern, wie etwa John Gays "Beggars Opera" oder die "Dreigroschenoper" von Bertold Brecht.Die Darsteller wirken wie die eben entsprungenen Insassen eines viktorianischen Irrenhauses. Zur gewöhnungsbedürftigen, aber recht eindringlichen Musik lassen sie aufgeregtes Gegacker und hysterisches Gelächter hören.Diese organisierte Kakophonie zum Beginn der Aufführung zeigt aber auch, welch hochkarätiges Ensemble von Multitalenten hier auf der Bühne versammelt ist. Die elf aktiven Künstler zeigen, dass sie nicht nur die typischen Anforderungen an Musical-Darsteller - nämlich Singen, Schauspielern und Tanzen - erfüllen, sondern sie fungieren gleichzeitig als ihr eigenes Orchester.Bis auf Norman Stehr als mörderischem Barbier Sweeney Todd spielt jeder neben seiner Rolle auch ein Instrument und ist Mitglied des wie in den antiken Dramen als Kommentatoren des Geschehens agierenden Chors. Auch die Texte sind bei den schauspielernden Sängern immer gut verständlich, so dass auch diejenigen im Publikum, die das Stück noch nicht kennen, der Handlung gut folgen können,Obwohl "Sweeney Todd" alle Zutaten für ein klassisches Musical, nämlich Liebe und Leidenschaft, Verzweiflung und Wahnsinn, Tragik und Tod, in sich vereint, ist das Leben eines Serienkillers in den untersten Schichten des sozialen Gefüges wohl kein Thema, das Assoziationen zum glamourösen Broadway-Style hervorbringt. Und doch machen gerade die geschilderten Unterschichten-Charaktere den Reiz dieses Singspiels aus. Und wenn dann noch die Sänger ihren Texten durch die ihnen eigene Schauspielkunst Leben verleihen, kann man von einer (fast) perfekten Aufführung sprechen.Es klingt widersprüchlich. Man kann aber sagen, dass die mörderische Geschichte um den Racheengel mit dem Rasiermesser, bei der im Lauf der Handlung fast alle Protagonisten den Weg alles Sterblichen gehen, von den Mitgliedern des Theaters Trier höchst lebendig dargestellt wird.Mit viel Spielfreude und Lust am Makabren erzählen sie recht anschaulich die Geschichte des anständigen Barbiers, der von einem korrupten Richter um sein Lebensglück betrogen wird. Der nach 15 Jahren qualvoller Verbannung in seine Heimatstadt zurückkehrt und der dort einen beispiellosen Rachefeldzug führt und immer mehr dem Wahnsinn verfällt. So viele Leichen wie bei "Sweeney Todd" findet man nur selten im Musiktheater, obwohl schon in den frühesten Opern leidenschaftlich gemordet wurde.Insgesamt muss man der Tournee-Truppe des Theaters Trier zugestehen, dass sie aus einer recht ungewöhnlichen Vorlage ein recht anspruchsvolles und unterhaltsames Stück Musical-Geschichte auf die Bühne bringt.