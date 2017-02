Ob Blues, Jazz oder Soul: Ray Charles ist eine Legende. Beim Tribute-Konzert im Stadttheater in Amberg mimt der Slowene Uros Perich überzeugend den schwarzen Ausnahmekünstler aus den Südstaaten der USA. Ihn begleitet die "Big Band Convention Ostbayern".

Unter Aufsicht der Tochter

Summend nach Hause

Leider war Sheila Raye Charles erkrankt und nahm nicht an dem Tribute-Konzert für ihren Vater teil. Aber die Veranstalter fanden einen perfekten Ersatz für sie - und das sogar in Bayern. Die weißblaue Jazz-Queen Steffi Denk übernahm im Amberger Stadttheater den Part der Tochter des legendären Musikers. Bei Tribute-Auftritten ist es immer so eine Sache, wer da gerade zum Gedenken an eine Koryphäe aufspielt. Manchmal versuchen nur mittelmäßige Bands durch einen großen Namen zu glänzen, und enttäuschen das Publikum auf ganzer Linie. Andere Gruppen mögen technisch perfekt sein und die Hits völlig fehlerfrei spielen, es aber verpassen, den Stücken eine Seele zu geben.Aber wenn Vollblutmusiker wie die "Big Band Convention Ostbayern" mit "Uros Perich und den Divettes" auf Tournee gehen, noch dazu "beaufsichtigt" von der Tochter des Geehrten, dann kann man als Zuhörer seine Erwartungen schon in etwas höhere Regionen schrauben. Und die explosive Mischung zeigt Wirkung beim sonst eher zurückhaltenden Oberpfälzer Publikum. Die ostbayrischen Jazzer spielen auf wie einst Benny Goodman und Duke Ellington - von dem sich übrigens auch eine Nummer ins Programm verirrt. Mit dieser Begleitung kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Aber als Uros Perich die Bühne betritt, erleben die Gäste noch einmal eine richtige Persönlichkeitsveränderung: Aus Uros Perich wird von einer Sekunde auf die andere Uros Ray. Die Seele der Legende scheint in den Slowenen gefahren zu sein. Gestik und Mimik sind so authentisch, dass man wirklich glauben kann, die Blues-, Jazz- und Soul-Legende Mr. Raymond Charles Robinson sei leibhaftig auferstanden.Und dann erst die Stimme! Sie lässt das Publikum angenehm erschauern. So nah am unnachahmlichen Original und doch so eigenständig mitreißend, schweißtreibend und erdig, wie aus dem tiefsten, schwarzen Südens der Vereinigten Staaten. Und dazu dann erst solistisch und dann im Duett mit Uros "Ray" Perich die Frau, die immer wieder beweist, dass auch in den deutschen Südstaaten Jazz und Blues heimisch geworden sind: Steffi Denk, ganz elegante Diva, lässt ihre Stimme erschallen, kräftig, raumfüllend und fast überirdisch schön - einfach großartig! Sogar der Star des Abends ist von ihr hingerissen und rühmt sie wortreich - und macht ihr fast einen Heiratsantrag - was verständlich ist, nach ihrer fulminanten Interpretation von Aretha Franklins "Natural Woman".Diese Truppe, die da unter der Ägide von Bandleader Christian Sommerer aufspielt, macht für zwei Stunden gänzlich vergessen, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Das Konzert von Uros Perich, Steffi Denk, der "Big Band Convention und den Divettes" katapultiert die Zuhörer in eine Zeit zurück, in der man unter Rhythm and Blues, der sich aus Country, Jazz und Swing entwickelt hat, noch den Vorläufer von Rock 'n' Roll und Soul verstand. Es ist eines jener seltenen Konzerte, nach denen die Zuhörer innerlich lächelnd und noch leise vor sich hinsummend den Heimweg antreten.