Mit König Friedrich V. von der Pfalz, dem sogenannten Winterkönig, hat sich Marion Anna Simon ausgiebig beschäftigt und ihm eine ganze Ausstellung gewidmet. Bis zum 3. Juli ist "Der Winterkönig im Schlamm der Kunst" in der Stadtgalerie Alte Feuerwache und an der Alten Schiffsbrücke in Amberg zu sehen.

Service Ausstellung Marion Anna Simon: "Der Winterkönig im Schlamm der Kunst". Bis 3. Juli.



Ort: Stadtgalerie Alte Feuerwache im Stadtmuseum Amberg, (Zeughausstraße 18) und Alte Schiffsbrücke.



Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11-16 Uhr, Samstag/Sonntag 11-17 Uhr. Wegen Betriebsausflug am Mittwoch, 31. Mai, geschlossen.



Infotelefon: 09621/10284.



Weitere Informationen:



www.stadtmuseum-amberg.de

Zum Thema kommt die Künstlerin über ihren Mann Björn Schülke, der im Jahr 2014 eine Ausstellung im Amberger Luftmuseum hatte. Dort lernt sie die Kunsthistorikerin Michaela Grammer kennen, die Simon für eine Bearbeitung des Winterkönigs begeistern kann.Für Simon ist es nicht die erste Ausstellung, die sich mit einer historischen Person befasst. 2010 hat sie bereits für den Kunstverein Worms bei den Nibelungenfestspiele den Stauferkaiser Friedrich bearbeitet. Die Ausstellung wird damals von Kurator Dr. Dietmar Schuth gestaltet, der die Vernissage eröffnet. Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny dankt der Künstlerin für die moderne und außergewöhnliche Gestaltung des historischen Stoffes.Nach den Einführungen im Stadtmuseum geht das Spektakel draußen weiter. Simon erwartet ein Mitmachen von ihren Gästen: Gemeinsam sollen elf bemalte Köpfe an der Alten Schiffsbrücke angebracht werden. Begleitet von den Musikern der Stadtkapelle, die alle historische Gewänder tragen, geht es mit Trommeln und Flöten-Musik Richtung Alte Schiffsbrücke. Nacheinander werden die elf Köpfe angebracht. Diese sollen an die Gräueltaten und Hinrichtungen des 21. Juni 1621 hinweisen, als die kaiserliche Macht in Prag blutige Rache an den Gefolgsleuten des Winterkönigs nimmt. Die Köpfe stellen Selbstportraits der Künstlerin in unterschiedlichen Rollen dar. Außerdem sollen sie auch an die Kriege der heutigen Zeit erinnern.Danach geht es zurück in die Stadtgalerie: Dort zu sehen sind altmeisterlich gemalte Porträts und Inszenierungen, die historische und gesellschaftliche Ereignisse zeigen. Marion Anna Simon beschreibt ihren Stil selbst als "Performative Malerei" und "Application Paintings". Für ihre Werke setzt sie Techniken und Materialien ein wie Malerei, Relief, Collage, Strickerei, Cutouts, Glasobjekte, Zeichnungen, Eitempera, Öl, Lack, Pappe, Acryl auf Nessel, Forex, Plexiglas, Leinwand oder bespannte Hartfaserplatten. Die Gemälde wiederum werden oft ausgesägt und erhalten Applikationen.Der Künstlerin geht es nicht um eine Illustration der Friedrichgeschichte. "Was mich am Winterkönig interessiert ist seine tragische Gestalt, die permanenten Kippmomente in seinem und Elisabeths Leben. Der Aspekt ins Exil zu gehen und als König ohne Staat weiter sich als solcher zu fühlen, zu leben. Ein Schloss zu bauen, sich eine große Kunstsammlung aufzubauen. Was ist Realität? Was ist Größenwahn? Welche Rolle lebt man? Kann man nicht raus aus seiner Haut? Was ist ein Leben im Exil?", sagt die Künstlerin im Gespräch. "Im Museum gegeben wir uns in ein fiktives Schloss und in eine fiktive Kunstsammlung. Zeitgenössische Malereien werden von historischen Bildern überblendet.Aus dem zeitgenössischen Blickwinkel auf die Geschichte gucken und wieder nach vorne. Diese Bewegung, dieses Spiel ist wie Schlamm - eine Masse aus der Neues entsteht, etwas kann in den Schlamm gezogen werden, die Kunst übt Kritik, gleichzeitig steckt eine Ironie im Ganzen."