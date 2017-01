Claudia Schwab ist eine ursprünglich österreichische Geigerin, Sängerin und Komponistin, die schon seit einigen Jahren in Irland lebt. Als Weltmusikerin führt sie verschiedenste Stile auf einzigartige Weise zusammen - von traditionell irischer, klassischer, klassisch indischer Musik bis hin zu österreichischer, schwedischer und osteuropäischer Volksmusik.

Ihre musikalischen Reisen führten sie bisher nach Ägypten, Italien, Slowenien, New York, Moldawien, Schweden, Deutschland und Ungarn, wobei sie in verschiedenen Orchestern und Ensembles mitwirkte. Im Westen Irlands widmete sie sich ganz der irischen Volksmusik. Eine Indien-Reise im Jahr 2009 prägte und inspirierte die Musikerin besonders stark. Im September 2013 beendete sie ihr Master-Studium der Ethnomusikologie am University College Cork in Irland und ist seither als freischaffende Künstlerin tätig. Im Moment ist sie Mitglied der folgenden Ensembles: das österreichische Streich-Trio Netnakisum, das internationale Kate in the Kettle Quintett unter der Leitung von schottischer Geigerin und Sangerin Kate Young, das Cork Gamelan Ensemble, das irisch traditionelle Trio Catmelodeon, und das Claudia Schwab Quartett. Am Freitag, 10. Februar, gastiert Claudia Schwab um 20 Uhr im Musikomm in Amberg. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.