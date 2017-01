Karin Fleischers Zeichnungen übersetzen die Begegnung mit dem Klang für das Auge - mit Punkt, Linie und Farbe. Bei der Vernissage wurde die Komposition der Kulturpreisträgerin Katrin Klose uraufgeführt, die zu den abgebildeten Zeichnungen geschrieben wurde.

Auch "Ohrenschmaus"

Auch alte Techniken

Service Die Ausstellung von Karin Fleischer ist noch bis 19. Februar in der Stadtgalerie "Alte Feuerwache" (Zeughausstraße 18) zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Wenn man die aktuelle Ausstellung "Vom Konzert der Sinne" in der Stadtgalerie Alte Feuerwache besucht, sieht man zunächst das Triptychon zu Nocturne 1 mit dem Titel "Dreams Pearling". Mit Pastellkreide in zarten Farben hat Karin Fleischer ihre Wahrnehmung der Musik in drei Werken wiedergegeben. Dabei verbindet sie ihren Hörsinn mit der Farbgebung und dem Ausdruck ihrer Zeichnungen.Manchmal sind ihre Bilder von einer Zartheit, die man in leisen Tönen findet. Dann aber auch wieder gewaltig und derb, was den Betrachter vermuten lässt, dass die dazu gehörten Passagen vehement erklangen. Sie hat Abfolgen erschaffen, die nur in ihrer Gesamtheit ein ganzes Konzert wiedergeben. Aber auch Einzelstücke wie "Meer und Licht" nach dem Stück "Kampftanz" von Manuel Hidalgo, das schlicht in Gelbtönen und blau gehalten wurde.Thomas Boss vom Amberger Kulturamt eröffnet am Donnerstag das neue Kulturjahr mit dieser Ausstellung. Zur Vernissage kommen zahlreiche Kunstinteressierte, um nicht nur einen Sehgenuss, sondern auch einen nicht alltäglichen "Ohrenschmaus" zu erleben. Katrin Klose - ehemalige Schülerin des Max-Reger-Gymnaiums und Trägerin des Kulturförderpreises der Stadt - ließ sich von Karin Fleischers Art zu arbeiten dazu inspirieren, nach zwei ihrer Gemälde eine Komposition zu schreiben. Sie waren mit roter Pastellkreide auf Japanpapier über Hahnemühle-Bütten simultan während des Konzertes von Urmas Sisak entstanden.Die Musiker Predrag Tomic (Akkordeon) und Nico Nesyba (Violoncello) spielen zunächst das erste Lied zu "Stier", damit die Besucher einen Eindruck davon bekommen, wie die Malerin das Gehörte visuell umgesetzt hat. Danach performen sie die Umkehrung durch die Komponistin. Ihre Sicht auf die Bilder kommt akustisch mit außergewöhnlichen Tonfolgen zum Ausdruck. Den Instrumenten werden dabei Klänge entlockt, die man nur in der modernen, abstrakten Kunstwelt findet."Wir alle sind Besitzer feiner Sinne. Unser Geist verbindet sie. Architektur kann zum Beispiel Stimmungen heben oder niederdrücken. Jede Farbe hat einen Klang." Mit ihrer Einführung gibt die Künstlerin eine gute Erklärung zu ihren Werken ab.Die meisten ausgestellten Stücke, die simultan bei Konzerten entstanden, sind nicht sehr groß. Als Referenz, dass sie auch alte, etablierte, kostbare Techniken beherrscht, hat die Künstlerin einen großformatigen Kupferstich und die Radierung "Atemhebung" aufgehängt. Zu dieser schwarzen Grafik auf hellem Grund inspirierte sie nach ihren Angaben Gregorianischer Gesang. Mit dem tiefen Luftholen verbindet sie den Musikstil. In der Art, wie sie diese Wellenlinie gestaltet hat, kann selbst der ungeübte Betrachter ihr gut folgen und ihre Arbeit verstehen.