Von Goethe bis Kästner, von Mozart bis Ostermann: Poesie im Stadttheater Amberg. Mit Liedern und Rezitationen rund um den Frühling beeindrucken Peter Matic, Daniela Fally und Stephan Mathias Lademann beim "Frühlingskonzert" das Publikum im Stadttheater.

Lieder passend zu Poesie



Die Sopranistin Daniela Fally, die an so renommierten Opernhäusern wie der Bayerischen und der Wiener Staatsoper und der Semperoper Dresden engagiert ist, ist eine kompetente Interpretin. Zwar braucht sie etwas Anlaufzeit, um sich auf die Akustik einzustellen, doch mit ihrer sehr klaren, leicht geführten, beweglichen Stimme vermag sie die Sensibilität der vertonten Texte eindrucksvoll zu vermitteln.

Großartig ihre Präsentation von Schuberts "der Hirt auf dem Felsen", schlicht und eindringlich das "Heideröslein" und Mozarts "Veilchen". Ihre Interpretationen werden mit reichem Beifall bedacht.

Virtuos am Klavier

Highlight des Konzertes

"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick". Mit Goethes Osterspaziergang aus dem "Faust" beginnt das "Frühlingskonzert" im Amberger Stadttheater. "Lied und Poesie" lautet der Untertitel, und drei hochkarätige Künstler präsentieren einen anregenden, sinnreichen "Spaziergang" durch literarische und musikalische Huldigungen an den Frühling.Da ist zuerst der Rezitator Peter Matic zu nennen, der als Schauspieler am Wiener Burgtheater seit Jahrzehnten Triumphe feiert und dessen Stimme zahlreichen Hörbüchern Gestalt und Ausdruck verlieh. Er ist der ideale Sprecher der Texte von Goethe über Hermann Hesse bis zu Erich Kästner und Wilhelm Busch. Mit seiner ausdrucksstarken, wandlungsfähigen Rezitation schildert er eindrucksvoll Goethes "Osterspaziergang" und sein "Gefunden" und mit augenzwinkerndem Humor die so prägnanten Texte des großen Humanisten Erich Kästner. Wilhelm Buschs "Mücken" lässt er schwirren und stechen - es ist große Sprachkunst, mit der er das Publikum fesselt.Passend zu dieser Poesie sind Lieder ausgewählt. Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, natürlich Franz Schubert und Hugo Wolf haben wunderschöne Lieder komponiert, die der jungen Jahreszeit huldigen und einer Sängerin reichlich Gelegenheit geben, deren Zauber zu vermitteln.Großen Anteil daran hat Stephan Matthias Lademann am Klavier, der feinfühlig, mit unaufdringlicher pianistischer Brillanz Partner der Sängerin ist. Dass in Schuberts "Hirte" enorme virtuose Anforderungen versteckt sind und Hugo Wolfs Lieder nicht einfach zu begleiten sind, ist nicht zu spüren.Bei ihm klingt alles selbstverständlich, immer der Sängerin zugeordnet mit beeindruckender Souveränität. Der Klarinettist Christian Teiber ist leider nur bei Schuberts "Hirte auf dem Felsen" zu hören. Seine runden, weichen, makellosen Klarinettenklänge, mit denen er die Sängerin so eindrucksvoll ergänzt, sie hätte man gern mehrmals bewundert.Am Ende des "Frühlingskonzertes" steht zunächst der Liederkreis von Oliver Ostermann (geb. 1972) "Von Vögeln und Insekten" nach Texten von Wilhelm Busch. Dabei läuft die Sängerin zur ersten Hochform auf. Das "Quinquilieren" des auf dem Leim sitzenden Vogels im Angesicht des heranschleichenden Katers, es wird mit den fast unglaublichen Koloraturen, nahezu unendlichem Atem und ausdrucksstarker, dezenter Gestik zu einer begeisternden Interpretation. Ebenso die witzige, toll gesungene Geschichte von dem "muntren Fliegel im Honigtopf".Doch die Akteure setzen als Zugabe noch mächtig einen drauf. Zunächst regt Peter Matic mit der Erzählung vom wunderlichen pianistischen Frühlingsrauschen sowohl zum Schmunzeln wie auch zur Nachdenklichkeit an und dann, als "Kür" der Sängerin und Schluss des Abends, zeigt Daniela Fally, warum sie als "Adele" in der "Fledermaus" von Strauss Ovationen erhält.Der berühmte "Frühlingsstimmenwalzer" wird von ihr einfach hinreißend dargeboten. Faszinierend ihre Beweglichkeit, die Brillanz ihrer Stimme, atemberaubend die Souveränität der so fordernden Höhen, und als sie mit dem in scheinbarer Leichtigkeit kraftvoll gesungenem dreigestrichenen f endet, kennt der Jubel des Publikums kaum Grenzen.