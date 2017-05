"Alles ist zum Besten bestellt" - an diesem Leitsatz des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz hält Voltaires Candide fest. Winfried Steinl, passionierter Theaterpädagoge und Amberger Kulturpreisträger, geht diesem optimistischen Weltbild mit dem Jugendclub nach. Gemeinsam bringen sie den Roman auf die Bühne des Stadttheaters.

Service Tickets für die Vorstellungen am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 20. Mai (je 19.30 Uhr), im Stadttheater sind bei der Tourist-Information Amberg, Hallplatz 2, unter der Telefonnummer 09621/10-233, per E-Mail unter tourismus@amberg.de und an der Abendkasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn erhältlich.

Für die fünfte Premiere hat sich der Jugendclub des Stadttheaters Amberg einen Klassiker ausgesucht: "Die beste aller Welten", inspiriert von "Candide", dem berühmten Roman von Voltaire (1694-1778). In seiner Satire, die 1758 erstmals erschien, schickt der Aufklärer seinen Protagonisten auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus. Leid und Katastrophen begleiten ihn dabei. Am Ende steht die berühmt gewordene Erkenntnis: "Wir müssen unseren Garten bebauen!"Der Jugendclub bringt die absurde Satire in einer rasanten Szenenfolge auf die Bühne, die optisch durch Zeichnungen von Michael Mathias Prechtl unterstützt wird. Die Kulturredaktion von Oberpfalz Medien sprach mit Steinl über das Projekt.Winfried Steinl: Eindeutig ja. Der Roman ist ja vielleicht das Universalkunstwerk schlechthin, weil er auch dramatische Handlungsweisen beinhaltet, mit Dialogen und zugespitzten Plots. Das gilt natürlich besonders für alte und traditionelle Romane wie den "Candide". Erzählerische Passagen sind Grundlage für die Bebilderung und dafür, dem Publikum das Geschehen sichtbar werden zu lassen. "Schaubühne" lautet eine alte Bezeichnung fürs Theater! Und darüber hinaus ist es im modernen Theater möglich und längst üblich, einen Roman als "Steinbruch" zu nutzen, um daraus ein Stück zu bauen.Das funktioniert, dazu aber musste die Vorlage erst mal destruiert werden. Wir schmissen also raus, was nicht mehr verständlich ist und lösten den linearen Handlungsablauf auf. Dann sortierten wir die Figuren und reduzierten die epische Breite auf notwendige Aussagen. Aus dem, was dann noch übrig war, bauten die Jugendlichen und ich unser Stück.Klar, wir lassen uns ja von dem Aspekt leiten: Was interessiert heute noch? Und da haut er uns doch einiges um die Ohren und auf die Augen: Dünkelhaftigkeit, autokratische Gewalt und Diskriminierung, Ausbeutung, Geldgier und Frauenverachtung. Aber auch Liebe, Lebenslust und grenzenlosen Optimismus. Und die Sehnsucht nach dem Paradies, nach Einfachheit und nach einem Sinn im Leben. Vieles davon fokussiert er durch die satirische Brille und gibt es dem Gelächter preis.Sicher! Das sieht man ja an den heutigen populistischen Strömungen. Trumps Katastrophen-Antrittsrede als neuer US-Präsident, die Hass-Reden der Europazerstörer, Erdogans diktatorische Allüren, das alles basiert doch auf Pessimismus und der ausschließlich negativen Bewertung der aktuellen Lage. Gerade die deutsche Geschichte hat gezeigt, wie es relativ reibungslos geschehen konnte, dass eine negativ aufgeladene Bevölkerung die Verstärker dieser pessimistischen Weltsicht dazu ermächtigte, die Weltkatastrophe herbeizuführen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Begriff "Gutmensch" - also der Optimist - heute abwertend gebraucht wird. Candide aber, das war ein Gutmensch!Wenn ich das so genau wüsste. Diejenigen, die sich für den Jugendclub melden, haben auf alle Fälle ein irgendwie geartetes Interesse am Darstellen und am sich Ausprobieren. Die Vorstellung von dem, was Theater ist, ist meist sehr konventionell - wie soll's in der Provinz auch anders sein? - und die meisten müssen erst mal bei den Workshops über eigene Schatten springen, ihre Hemmungen abbauen und sich auf seltsame Anforderungen einlassen. Diejenigen, bei denen sich dabei keine Lust einstellt, gehen wieder. Die Übriggebliebenen unterliegen dann einem zunehmend intensiveren gruppendynamischen Prozess, der vor allem körperliche Arbeit und Anstrengung mit Disziplin und Spaß, Spinnerei und Emotionalität vereinbart. Das gegenseitige Vertrauen nimmt zu und die Teilnehmer wecken gegenseitig ihre Spielleidenschaft. Ich versuche das dann zu kanalisieren.Ich denke, dass die Jugendlichen von der Antike bis heute gleich geblieben sind, in ihrem Wesensgehalt. Sie können einerseits wahnsinnig nerven. Andererseits aber können sie ungemein spannend sein und belebend. Ich muss dabei immer aufpassen, mich richtig und rechtzeitig zu positionieren. So kann auch ich nerven. Oder beleben.Ja, da stimme ich doch zu!