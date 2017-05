Marion Anna Simon zeigt in Amberg großformatige Arbeiten, die sich allesamt mit Friedrich von der Pfalz beschäftigen - jenem im oberpfälzischen Deinschwang geborenen Herrscher, der zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges für kurze Zeit die böhmische Krone innehatte und danach mit dem Spottnamen "Winterkönig" betitelt wurde.

Am Donnerstag, 18. Mai (19.30 Uhr), eröffnet in der Städtischen Galerie in der Alten Feuerwache in Amberg die Ausstellung "Der Winterkönig im Schlamm der Kunst" (bis 3. Juli) von Marion Anna Simon. Die Kulturredaktion sprach mit der in Köln lebenden Malerin.Marion Anna Simon: Der Winterkönig ist ja nicht eine Figur, die nur für eine Stadt oder eine Region wichtig wäre. Er ist es für ganz Europa. Deshalb finde ich das schon recht bemerkenswert, dass sich Amberg so um ihn kümmert. Ich habe vor drei Jahren im Luftmuseum Michaela Grammer kennengelernt, die für die Stadt Amberg die Ausstellung kuratiert. Zwischen uns herrschte sofort Magie. Sie hat mich auf die Spur des Winterkönigs gebracht. Je mehr ich über sein tragisches Leben erfahren habe, umso spannender wurde das alles. Vor allem hat mich interessiert, dass Amberg in seinem Leben zu einer Bühne wird, so, als wäre er Schauspieler.Weil mich der Blick auf die Menschen interessiert. Als Kind lief ich wohl schon mit weit geöffneten Augen durch die Welt. Meine Lieblingstante sagte mir: "Mariönchen, allein mit großen Augen wirste aber nicht durchs Leben kommen!" Das war der Moment, in dem ich wusste: Ich muss es allen zeigen. Ich hab' immer schon gemalt. Als ich während meines Studiums dann in der Hamburger Kunsthalle eine Ausstellung mit lauter Porträts von Max Beckmann besuchte, da schauten mich die dort versammelten Gesichter alle an. Das war so irre. Von da ab wusste ich, wohin ich künstlerisch gehen wollte.Ja, von Anfang an hab' ich das konsequent und mit Energie betrieben. Ich zeichne ziemlich viel, ich habe den Block eigentlich immer dabei - und da studiere ich, was ich sehe: Also Ausdruck, Körperhaltung, überhaupt Situationen wie Streit, Freude - was es alles gibt. Mir geht es aber weder um die Illustration noch um die Nacherzählung von Situationen. Deshalb schmuggle ich immer wieder mich selbst ein, gewissermaßen als Stereotyp, als Platzhalter für andere. Mal als Friedrich von der Pfalz, als seine Gattin Elisabeth Stuart oder als seine Tochter Henriette Marie.Aber die Grundregeln der Komposition sind eigentlich die gleichen wie früher, sagen wir, bei Rembrandt. Ich komme ja aus der Eifel. Da gab's wenige Museen, aber viele Kirchen. Wenn mich da die Heiligen anschauten, dann hat's mich geschüttelt. Aber ich kann das gar nicht erklären, sonst würde ich ja nicht malen. Ich hab' immer gemalt, immer an der Form und am Ausdruck gearbeitet.Ja, ich nenne das "Application Painting". Das heißt: Ich überhänge das ursprüngliche Bild mit neuen gemalten Elementen. Beispielsweise erhält eine Frau, die vorher eine Jeans trug, ein prächtiges Kleid. Das ist ein konzeptueller Ansatz, eine Art von performativer Malerei, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ich hab mich schon immer interessiert für Rollenspiele. Mir geht's um Diversität, um Vielschichtigkeit, um Verdrehungen und Überblendungen. Um Situationen also, die rätselhaft oder nicht ganz klar sind. Mich interessieren auch keine durchgemalten Arbeiten. Stattdessen gibt's bei mir oft Leerstellen. Oder es steht ein Knubbel hervor. Dementsprechend braucht man auch ein bisschen Zeit für meine Bilder. Es öffnen sich immer neue Blicke. Neulich hat ein Galerist, der meine Arbeiten betrachtete, mich sofort als Absolventin der Hamburger Akademie erkannt und gesagt: "Ihre Bilder stellen ja nur Fragen!"Mein Vater, der früh verstorben ist, war Schuhmacher. Meine Großeltern Kunstglaser aus Norditalien, die in die Eifel auswanderten. Ich kann mir weder gute Schuhe noch gute Bilder vorstellen, ohne die Bindung an die Tradition. Mir geht's um die Überwindung einer Gleichförmigkeit, die die Moderne mit sich gebracht hat. Aber der Blick nach vorne ist ohne den Rückspiegel gar nicht möglich. Gleichzeitig hat das Althergebrachte natürlich nicht nur Gutes. Deswegen geht es mir um die Herstellung von Zusammenhängen.