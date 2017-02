Ein Raum ganz in Weiß. Drei weiße Wände, drei weiße Stühle, ein weißer Paravent. Und dann das: Serge, ein erfolgreicher Mediziner, natürlich im weißen Anzug, präsentiert seinem Freund Marc seine neueste Errungenschaft. Ein Bild. Ganz in Weiß.

Yvans Monolog

Glänzender Witz

Das Bild, erstanden für unglaubliche 200 000 Franc bringt sogar den eher phlegmatisch veranlagten Marc aus der Ruhe. 200 000 Franc für ein Nichts? Das kann er nicht verstehen, obwohl er sonst, wie es sich für einen guten Freund gehört, für so ziemlich alle Eskapaden von Serge Verständnis zeigt. Das ist der Ausgangspunkt von Yasmina Rezas Komödie "Kunst", die am Wochenende im Amberger Stadttheater aufgeführt wurde. Die Autorin ist sicherlich noch vielen in Erinnerung, die die Verfilmung von "Der Gott des Gemetzels" oder die Bühnenfassung davon gesehen haben.Anders allerdings als in dem Vier-Personen-Drama bietet "Kunst" mit seinen drei handelnden Protagonisten mehr Spielraum für wechselnde Positionen. Während im "Gott des Gemetzels" zwei Ehepaare über eine kleine Schulhofrangelei ihrer Kinder zu unerbittlichen Feinden werden, unterliegt die Freund-Feind-Lage in "Kunst" einem ständigen Wechsel.Der dritte im Kreis der Freunde ist Yvan, ein beruflich wenig erfolgreicher Papierverkäufer. Er hat Probleme mit seiner bevorstehenden Hochzeit und den Vorlieben und Abneigungen seiner eigenen und der Verwandtschaft der Braut. Dargestellt von Heinrich Schafmeister, der sich in einem atemberaubenden Monolog über die Zwangslage, in der er sich befindet, fast an den Nervenzusammenbruch spricht, beschwichtigt, schreit und wimmert, wird er nun auch in die Auseinandersetzung von Serge und Marc gezogen.Im Laufe der Handlung wechselnde Koalitionen machen Yvan am meisten zu schaffen. Aber auch Serge, hervorragend gespielt von Luc Feit, und Marc, dem der als "Wilsberg" bekannte Schauspieler Leonard Lansink Leben einhaucht, arbeiten sich aneinander ab. Der an sich unbedeutende kleine Streit über den Wert von Kunst an sich und einem komplett weißen "Meisterwerk" eskaliert zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Charakteren. Hier der eitle Dermatologe, für den es eine Demonstration seines Erfolges ist, sich ein Bild zu leisten, das eigentlich keines ist. Dort der weniger kulturbeflissene Luftfahrtingenieur, der nur die immensen Kosten sieht, die sein Freund für "Nichts" aufgewendet hat.Die Diskussion über ein paar schwach erkennbare horizontale und mehrere vertikale Linien auf der Leinwand artet zu einem heftig geführten Streit aus, der - dank der ausgezeichneten Darsteller - die Standpunkte und die charakterlichen Unterschiede der drei auf den Punkt bringt.Eigentlich ist es ja eine Tragödie, wenn nach Jahren der Harmonie herauskommt, dass man im Grunde gar nicht zusammenpasst und besser eigene Wege ginge, aber unter der Regie von Fred Berndt wird das Stück von Yasmina Reza zu einer teils absurden aber immer mit intelligentem Witz glänzenden und absolut sehenswerten Komödie.