Nicht überall bringt man die Weltfirma Siemens sofort mit Musik in Verbindung. In Amberg schon. Hier gibt es seit 2001 die Siemens-Wohltätigkeitskonzerte, die auch aus der guten Beziehung zur Stadt entstanden sind.

Kein digitales Ensemble

Stadtwache und Elternschule

Drei klasse Komponisten

Das betonten sowohl Ambergs Standortleiter Günter Jakesch als auch Oberbürgermeister Michael Cerny, als sie am Donnerstagnachmittag die 14. Auflage dieser Reihe vorstellten. Natürlich ist es erneut das Siemens-Orchester München, das am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr im Stadttheater mit einem klassischen Programm auftritt.Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Unternehmen sozusagen ein eigenes Symphonieensemble hat, hob der OB dieses Engagement für die Kultur hervor, das eben in Amberg schon institutionalisiert ist. Scherzhaft meinte Kulturreferent Wolfgang Dersch, dass man bei Siemens ja auch ein "digitales Orchester" erwarten könnte. Dass es nicht so ist, freute ihn umso mehr, "weil Kultur von Menschen lebt, die auf der Bühne sind". Günter Jakesch räumte ein, dass man "Siemens und Musik nicht sofort zusammen-bringt", zumal die Mitglieder des Orchesters keine Profimusiker seien, sondern bei der Firma im Alltag ihren Jobs in verschiedensten Bereichen nachgehen.Dennoch ließ er an ihrer Qualität keinen Zweifel und versprach - auch aus eigener Erfahrung nach drei selbst erlebten Amberger Wohltätigkeitskonzerten - einen "großen Genuss, der auf uns zukommt". Wer eine Eintrittskarte zum subventionierten Preis von 17 Euro dafür haben will, sollte sich beeilen, weil die Konzerte in der Vergangenheit immer ausverkauft waren. Am Montag, 6. Februar, um 9 Uhr beginnt der Vorverkauf in der Tourist-Information am Hallplatz (10-233).Auch die beiden Vorsitzenden Walter Hellmich und Albert Holzner sowie Regina Schneider von der Stadtwache und die Vorsitzende des Mehrgenerationenhauses Elternschule, Patricia Weiner, nahmen an der Programmvorstellung teil, schließlich werden sie es sein, die den Erlös der Veranstaltung für ihre Vereine entgegennehmen dürfen. Denn mit den Einnahmen Gutes zu tun, ist neben dem musikalischen Genuss das zweite zentrale Anliegen des Konzerts. So waren es zuletzt 7000 Euro pro Jahr, die an die unterstützten Organisationen weitergegeben werden konnten.Neben Werken von Alexander Borodin, Dimitri Schostakowitsch und Antonín Dvorák steht David Pia im Blickpunkt, der, 1982 in der Schweiz geboren, bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Cellospiel begann. Mit elf nahm er laut Dersch seine Ausbildung bei Antonio Meneses auf, komplettierte sie später an der Musikakademie Basel bei Clemens Hagen und studierte am Mozarteum in Salzburg. 2007 war Pia Preisträger des Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau. 2010 gab er sein Debüt beim Luzern-Festival, einem internationalen Festival mit Weltstars der klassischen Musik, bevor er 2015 mit dem Swiss Ambassador's Award ausgezeichnet wurde und seine erste CD aufnahm.Das Programm im Stadttheater beginnt mit Alexander Borodin und seiner Steppenskizze aus Mittelasien, setzt sich fort mit dem Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 in Es-Dur op. 107 von Schostakowitsch und endet mit Antonín Dvoráks Sinfonie Nr. 8 in G-Dur op. 88.