Den Politischen Aschermittwoch nutzen viele Parteien für ihre Veranstaltungen. Die CSU macht in Amberg traditionell den Politischen März daraus und startet voll durch. Mindestens 14 Termine gibt es im nächsten Monat.

Politischer März - Alle Termine im Überblick 1. März, 15 Uhr, Senioren-Union, "Sparkasse, quo vadis?"



1. März, 19 Uhr, Kreisverband, Politischer Aschermittwoch im ACC



9. März, 16 Uhr, CSU Karmensölden, Besichtigung Schweppermannkaserne und Vortrag zum Mali-Einsatz



9. März, 19 Uhr, Hanss-Seidel-Stiftung, "Digitales Erbe - ist Ihr digitaler Nachlass geregelt?"



14. März, 19.30 Uhr, CSU Ammersricht, "Einbruchsschutz - Ganoventricks und Kripo-Tipps"



16. März, 18 Uhr, Kreisverband, Besichtigung und Diskussion Technisches Hilfswerk Amberg



16. März, 20 Uhr, Kreisverband, Kreisvorstandssitzung



21. März, 19 Uhr, Junge Union, Jugendkriminalität und Suchtprävention



23. März, 19 Uhr, CSU Bergsteig, Jahreshauptversammlung mit Martin Preuß



23. März, 20 Uhr, CSU Stadtmitte, sicherheitspolitisches Gespräch mit MdL Harald Schwartz



26. März, 9.30 Uhr, ASP Amberg, Jahreshauptversammlung mit Albert Deß (Europa-Parlamentarier)



28. März, 19 Uhr, CSU Raigering, Jahreshauptversammlung mit Dieter Mußemann (Fraktionschef)



30. März, 19.30 Uhr, CSU Stadt und Landkreis, Abschlussveranstaltung mit stellvertretendem Generalsekretär Markus Blume



3. April, 20 Uhr, CSU Dreifaltigkeit, sicherheitspolitisches Gespräch mit MdL Harald Schwartz

Amberg. Kreisvorsitzender Stefan Ott stellte mit weiteren Vorstandsmitgliedern das Programm nun vor. An mindestens 14 Tagen wird es dabei laut einer Pressemitteilung überwiegend um Sicherheit und Freiheit gehen."Als hochrangigsten Gast können wir zur Abschlussveranstaltung sozusagen den Vater des neuen Grundsatzprogrammes der CSU, das unter dem Titel "Die Ordnung" firmiert, Landtagsabgeordneten Markus Blume, begrüßen", wird Ott zitiert. Blume wurde kürzlich von Ministerpräsident Horst Seehofer zum stellvertretenden Generalsekretär ernannt. Kreisgeschäftsführer Maxim Ziegler erläutert dazu: "Die offizielle Abschlussveranstaltung findet gemeinsam mit der CSU Amberg-Sulzbach am Donnerstag, 30. März, statt." Los geht es am Aschermittwoch, 1. März, mit dem Fischessen im ACC. An diesem Tag verzichtet die CSU auf auswärtige Redner. Stefan Ott, Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger, Bezirksrat und Bürgermeister Martin Preuß sowie OB Michael Cerny werden die aktuelle politische Lage aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. "Traditionell ist die Öffentlichkeit zu dieser Veranstaltung, wie auch zu allen weiteren, eingeladen", verdeutlicht Ziegler. Zudem werden neben dem Kreisverband die Ortsverbände, die Senioren-Union, der Arbeitskreis für Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) und die Junge Union verschiedene Themen beleuchten. "Als besonderen Höhepunkt empfehle ich auch eine Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung zum digitalen Erbe", teilt stellvertretende Kreisvorsitzende Birgit Wittmann in der Presse-Information mit.