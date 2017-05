Es ist die absolute Ausnahme und in der jüngeren Geschichte der Stadt sogar einmalig. Nach der Sitzung des Kabinetts am 4. April war mit Horst Seehofer Bayerns Ministerpräsident am Montag innerhalb von nur vier Wochen zum zweiten Mal in Amberg, um mit der Christlich Sozialen Arbeitnehmer-Union (CSA) Bayerns deren 70-jähriges Bestehen im ACC zu feiern.

OB Michael Cerny, seines Zeichens auch stellvertretender CSA-Kreisvorsitzender, nahm's mit Freude zur Kenntnis und machte sich angesichts des zweiten Seehofer-Termins innerhalb kürzester Zeit augenzwinkernd seine eigenen Gedanken: "Das bedeutet entweder besondere Beobachtung oder besonderes Wohlwollen. Ich gehe vom Zweiten aus."Das durfte er auch, denn allein der Empfang machte deutlich, dass da ein Vertrauter nach Amberg zurückgekehrt ist. Mit Michaela Frauendorfer, der Kreisvorsitzenden der Frauen-Union, und Bundestagsabgeordneter Barbara Lanzinger wechselte der Landesvater einige persönliche Worte, bevor er mit fast halbstündiger Verspätung unter dem Applaus der Mitglieder ins ACC einzog.Dort machte CSA-Landesvorsitzender Joachim Unterländer (München) zunächst auf die Erfolge von 70 Jahren CSA aufmerksam und listete die Ziele auf, die sich in all den Jahren nicht geändert haben: Betriebsverfassung, soziale Marktwirtschaft sowie eine faire Politik für Rentner, Familien und Menschen mit Behinderung. Aber vor allem die aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt waren es, die dem Redner am Herzen lagen: "Wir müssen mehr Menschen in Tarifverträge bringen. Das ist die Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Ein Ja zu Tarifverträgen."Am bundesweiten Tag der Arbeit kam auch Cerny an der aktuellem Wirtschafts-Entwicklung nicht vorbei. Und am Thema Grammer schon gar nicht. Er warnte davor, "dass Finanzjongleure versuchen, mit geliehenem Geld Mehrheiten zu erreichen, um dann, und das steht zu befürchten, kurzfristige Gewinne zu erzielen, eine Firma zu filetieren. Das Ganze droht zulasten der Arbeitnehmer und unserer Region. Wo immer das passiert, müssen wir aufpassen."Auch auf die Luitpoldhütte kam Cerny zu sprechen: "Ich bin unheimlich dankbar, dass es mit Hilfe der Staatsregierung gelungen ist, eine Insolvenz und damit eine drohende Schließung abzuwenden." Mehr zum Thema und die Inhalte der Seehofer-Festansprache auf Seite 5.