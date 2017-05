"Die CSA ist das soziale Gewissen der CSU": Dies unterstrich CSU-Vorsitzender Horst Seehofer am Montag bei der Feier des 70-jährigen Bestehens der Christlich-Sozialen Arbeitnehmer in Bayern. Die CSA habe sich in ihrem Engagement immer an der christlichen Soziallehre orientiert. "Wer das Soziale schätzt, schützt die Demokratie", sagte Seehofer im Amberger Congress-Centrum.

Wirtschaftliche Stärke und soziale Gerechtigkeit nannte er "die Lungenflügel der CSU", in deren Brust ein soziales Herz schlage. "Vielleicht hängt das davon ab, dass viele CSU-Führungskräfte aus einfachen Familienverhältnissen kommen, so wie ich", sagte er. Ohne prosperierende Wirtschaft könne man soziale Gerechtigkeit niemals erreichen. Grundlage der Arbeit der CSA, die er neben dem VdK Bayern selbst einmal geleitet hat, sei die Christlichen Soziallehre und die Ethik der katholischen bzw der evangelischen Kirche. Daran habe sich die CSA immer orientiert. Nach Worten Seehofers ist es was Wunderbares, sich für die sozialen Anliegen der kleinen Leute einzusetzen. In der CSA sieht der Bayerischen Ministerpräsident "Schutzmacht und Anwalt der Arbeitnehmer". Strukturanpassungsprozesse seinen durchaus wichtig, müssten aber sozialpolitisch verträglich sein.Wo soziale Gerechtigkeit in Gefahr ist, wie aktuell bei der Firma Grammer, müsse man ein Augenmerk darauf werfen, sagte Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny. Er dankte der Staatsregierung für die Hilfe, Insolvenz und Schließung der Luitpoldhütte abzuwenden.Landesvorsitzendem Joachim Unterländer zufolge hat die CSA etwa bei Themen wie Betriebsverfassung, Rente oder Menschen mit Behinderung schon viel erreicht. In der digitalen Revolution dürften die sozialen Rechte nicht ausgehöhlt werden. Die CSA stimme mit den Forderungen der Gewerkschaften überein, dass noch mehr Menschen mit Tarifverträgen arbeiten können. Eine Hauptaufgabe der CSA ist laut Unterländer die Bekämpfung der Altersarmut.CSA-Bezirksvorsitzender Reiner Meier sieht wichtige Forderungen der CSA im Bayernplan enthalten. Dazu gehört nach seinen Worten unter anderem der Abbau der kalten Progression und die Verbesserung der Mütterrente. Die CSU habe Wort gehalten und die Forderungen im Bundestag umgesetzt.