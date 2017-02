Der nächste Bundespräsident ist bierzelttauglich. Und erworben hat er diese Fähigkeit beim Dorffest in Theuern. 2008 hielt Frank-Walter Steinmeier im Vilstal eine umjubelte Rede bei Blasmusik und Bier.

Mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes, als Frank-Walter Steinmeier mitzutragen, denn jede Nein-Stimme stärkt in der Außenwahrnehmung die Linke und die AfD. CSU-Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger

Der Westfale allerdings nippte vor den Biergarnituren an der Vils nur am Glas Wasser. Dem Erfolg seines Auftritts war das nicht hinderlich. Die rund 1000 Zuhörer - die meisten davon natürlich Unterstützer der SPD - klatschten zwischendrin und auch am Ende mehr als artig Beifall. Damals schon im Amt des Außenministers leistete er Schützenhilfe für Franz Maget als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl.An diesem Sonntag nun soll Steinmeier in Berlin zum Bundespräsidenten gewählt werden. Weil er der gemeinsame Kandidat von SPD und CDU/CSU ist, gilt seine Wahl aufgrund der Zusammensetzung der Bundesversammlung als sicher. Unter den 1260 Wahlberechtigten befinden sich auch die beiden CSU-Bundestagsabgeordneten Alois Karl (Neumarkt) und Barbara Lanzinger (Amberg). Karl outete sich am Freitag als großer Fan des Kandidaten. "Ich werde ihn auch aus persönlicher Sympathie heraus wählen", sagte er.Er kenne Steinmeier seit dreieinhalb Jahren näher, weil er als Mitglied des Haushaltsausschusses auch für den Etat des Auswärtigen Amtes zuständig sei, erklärte Karl. "Wir schon privat beim Essen. Wir duzen uns." Dieses gute Verhältnis sei auch zum Ausdruck gekommen, indem er zur Verabschiedungsfeier ins Außenministerium eingeladen wurde.Deutlich distanziert äußerte sich Barbara Lanzinger über den designierten Bundespräsidenten. "Es ist ein Armutszeugnis, dass wir es als CDU/CSU nicht geschafft haben, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, und das schon zum zweiten Mal in Folge", kritisierte sie. "Mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes, als Frank-Walter Steinmeier mitzutragen, denn jede Nein-Stimme stärkt in der Außenwahrnehmung die Linke und die AfD."Als Außenminister habe Steinmeier in den Verhandlungen um das Atom-Abkommen mit dem Iran gute Arbeit geleistet. Darüber hinaus jedoch sei er in diesem Amt "eher blass" geblieben. "In dieser Position hätte er weit mehr bewirken müssen. Es ist ihm die neue Aufgabe die notwendige Diplomatie zu wünschen." Mit dabei sein werden in Berlin auch die beiden Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl (SPD) und Harald Schwartz (CSU). Beide gehören der Bundesversammlung zwar nicht an, sind aber vom Bayerischen Landtag als Ersatzleute nominiert, falls einer seiner Wahlleute ausfallen sollte.