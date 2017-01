Momentan scheint die Zahl der Flüchtlinge, die nach Amberg gebracht werden, zu stagnieren. Die Koordinierungsstelle Asyl von der Stadt Amberg bleibt trotzdem in Alarmbereitschaft.

Wir haben 2016 viel geschafft. Das heißt nicht, dass wir am Ende sind. Wir arbeiten daran, dass uns keine Welle mehr erschüttert. Christian Zisler

Das Zählbare Der aktuelle Stand



Derzeit leben 1133 Flüchtlinge in der Stadt Amberg. Darunter fallen sowohl Männer und Frauen, die sich noch im Verfahren befinden, als auch Fehlbeleger (eine verwaltungstechnische Bezeichnung für Menschen, die bereits anerkannt und in Wohnungen untergebracht sind, die für noch nicht anerkannte Asylbewerber bestimmt sind).



Insgesamt sind 603 Flüchtlinge anerkannt, allerdings nicht alle davon Fehlbeleger. 247 Asylbewerber befinden sich im Verfahren (davon unbegleitete minderjährige 37 ).



236 sind in den beiden Erstaufnahmeeinrichtungen (Adalbert-Stifter- und Köferinger Straße) untergebracht.



In den Gemeinschaftsunterkünften in der Kümmersbrucker-, Crayer-, Moritz-, Schlachthaus- und Gailoher Hauptstraße (Unterkünfte der Regierung) wohnen 253 Personen.



Es gibt 8 Einrichtungen, die zu den dezentralen Wohneinheiten gehören. Dort wohnen 154 Menschen. In Privatwohnungen sind 51 Männer und Frauen untergebracht.



Bilanz 2016



295 Anerkennungen für Asylbewerber



7 Abschiebungen (roa)

Deren Leiter, Christian Zisler, versucht nach wie vor, verwaltungstechnische Struktur in Unvorhergesehenes zu bringen. Eine Mammutaufgabe. "Mich kann es jeden Tag kalt erwischen", sagt der Chef der Stelle, die Ende 2015 geschaffen wurde. Es mache eben schon einen Unterschied, ob man fünf Feldbetten bereithalten müsse oder 50. Auch wenn die Welle, "die über uns kam", abgeebbt sei und "wir mittlerweile richtige Strukturen und Abläufe geschaffen haben, also nah dran sind an den Standardverfahren". Wo früher 100 Leute vor dem Ausländeramt gestanden seien, gebe es mittlerweile andere Strukturen. Und durch die Anmietung der Räumlichkeiten im ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus seien Kapazitäten geschaffen worden, mit denen die Stadt Amberg für die Zukunft gut aufgestellt sei.Eine Bilanz für 2016? Zisler lacht. Zahlen, die heute gelten, seien morgen schon wieder anders. Aus den wöchentlichen Jour fixes mit Netzwerkpartnern oder auch der Polizei haben sich gute Kontakte und Problemlösungen auf kurzen Dienstwegen entwickelt.Dass viele Fragen unterschiedlicher Art über sein Telefon laufen, sei so gewollt. "Ich versuche, Lösungen parat zu halten", so der Koordinierungsstellen-Leiter, "und Probleme nicht groß werden zu lassen". Da er viel in den Einrichtungen unterwegs sei, lasse sich vieles im direkten Gespräch lösen, wie beispielsweise die Thematiken Müll oder Lärm.Insgesamt, so sein Eindruck, stehen die Amberger den Flüchtlingen neutral gegenüber. Er persönlich halte es so: "Wenn man den Leuten Respekt entgegenbringt, erhält man auch Respekt zurück."