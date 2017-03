Am Dienstag rollt eine Kolonne schwarzer Limousinen auf Amberg zu. Der Landrat empfängt die bayerischen Minister und ihre Staatssekretäre zu einer Kabinettssitzung. Falls in der Tagesordnung noch Platz ist, hätte Richard Reisinger da noch ein paar Punkte.

Die Zukunft des Industriedenkmals Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg, die neue Hochschule der Polizei in Kastl oder die anstehende Sanierung des Klosters Michelfeld: Landrat Richard Reisinger liegt so einiges am Herzen, wenn das Kabinett im König-Ruprecht-Saal tagt.Richard Reisinger: Stimmt, das hätte es bestimmt. Die letzte Entscheidung für den Tagungsort trifft die Staatskanzlei - und nachdem der Landkreis im Besitz von zwei attraktiven Schlössern ist, hatte die Staatsregierung die Qual der Wahl, wobei es ihr weniger um historisch-ästhetische Gesichtspunkte ging, als vielmehr um logistische Erfordernisse.Ich meine, das Zeughaus mit dem König-Ruprecht-Saal und dem vorgelagerten Rosengarten ist auch eine sehr gute Entscheidung und bietet durch seine zentrale Lage viele logistische Vorteile. Und schmunzelnd füge ich hinzu, dass dadurch der Sitzungssaal des Kreistages durchaus geadelt wird.Das Kabinett tagt immer wieder außerhalb von München. Natürlich habe ich da meinen Landkreis in Position gebracht. Unser Staatssekretär Albert Füracker hat sich dabei besonders für eine Sitzung mit dem Landkreis Amberg-Sulzbach als Gastgeber stark gemacht. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Dies mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass ich Sprecher der Oberpfälzer Landräte bin. Dass es dann geklappt hat, ist uns eine große Ehre und freut mich persönlich einfach narrisch.Das war beim letzten Parteitag und vorher bei einem Landrätetreffen.Sehr gut. Er hat mich von Anfang an bei meiner ersten Kandidatur unterstützt, obwohl er da noch gar nicht Ministerpräsident und Parteichef war. Er kam da eigens zweimal in den Landkreis. Da müssen Sie verstehen, dass ich ihm das nie vergesse. Und was ich besonders schätze, ist, dass er Bürgern und auch uns Kommunalpolitikern zuhört und die Anliegen auch ernsthaft aufgreift. Um ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu nennen: Ihm verdanken wir es beispielsweise, dass die Veterinärämter bei den Landkreisen - und damit in bürgerfreundlicher Erreichbarkeit - verbleiben durften.Natürlich mit unserem Oberpfälzer Kabinettstandem. Zum einen Staatsministerin Emilia Müller, die mir vor allem während der Hochphase der Flüchtlingsankünfte immer eine echte Hilfe war und natürlich mit unserem Heimatstaatssekretär Albert Füracker. Nicht unerwähnt lassen möchte ich Finanzminister Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann, die uns immer tatkräftig Beistand leisten. Söder, Herrmann und Füracker verdanken wir es, dass das Projekt Hochschule für die Polizei in der Klosterburg Kastl realisiert wird.Ich bin mir sicher, dass die Oberpfalz und das Amberg-Sulzbacher Land eine Rolle spielen werden. Zu konkreten Aussagen über eine interne Sitzung bin ich jedoch weder informiert und autorisiert. Das, denke ich, ist die vornehme Aufgabe und das Privileg des Ministerpräsidenten, am Sitzungstag oder danach entsprechend zu informieren.Natürlich werde ich die Gelegenheit nutzen und versuchen, unsere Anliegen vorzubringen. Vor allem werde ich einzelnen Ministern auch schriftliche Bitten von einzelnen Bürgern mit an die Hand geben.Da der Fokus der Kabinettssitzung auf der gesamten Oberpfalz liegt und da ich eben als Sprecher der Landräte da auch in der Pflicht bin, werde ich die Anliegen aller Kollegen mit unterstützen. Das reicht von einer Überdachung für die Festspiele in Neunburg vorm Wald bis hin zum Netzwerk Gesundheitswirtschaft 4.0 Oberpfalz der Landkreise Neustadt, Tirschenreuth und der Stadt Weiden. Dazu gesellen sich natürlich auch Anträge der Hochschulen und Kammern. Für unseren Landkreis werde ich unter anderem um Unterstützung beim Erhalt des Hochofendenkmals in Sulzbach-Rosenberg nachsuchen, aber auch um einen finanziellen Beistand für die Generalsanierung des Kloster Michelfelds bitten.Die Kabinettsmitglieder werden während der Sitzung schon mit regionalen Produkten verköstigt. Erfahrungsgemäß sind deren Terminkalender eng gestrickt, so dass die meisten wohl nach der Sitzung abreisen werden.Natürlich. Welche es sind, verrate ich eben aus Sicherheitsgründen nicht. Der Dienstbetrieb findet an diesem Tag - von Personeneingangskontrollen abgesehen - wie gewohnt statt. Das heißt: Bürger haben an diesem Tag auch grundsätzlich Zugang zu ihrem Landratsamt.Er ist natürlich auch eingeladen, schließlich sind wir mit unserem Hauptsitz ja in seiner kreisfreien Stadt angesiedelt und das soll auch unser kooperatives Verhältnis zum Ausdruck bringen. So werden die Goldenen Bücher von Stadt und Landkreis "simultan aufgelegt. Nicht-Insider unterscheiden ohnehin oftmals nicht zwischen Landkreis und kreisfreier Stadt.___Weitere Informationen im Internet: