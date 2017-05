Ab Mittwoch wird es eng in der Altstadt. Dann beginnt die dringend notwendige Sanierung des Kanals in der Oberen Nabburger Straße. Für einige Wochen muss im Zuge dieser Maßnahme auch das Nabburger Tor gesperrt werden.

Amberg. (ass) Warum dauert es in der Bayreuther Straße eigentlich so lange mit der Kanalsanierung? Immerhin ist diese Hauptschlagader des Verkehrs, die B 299 zwischen Hirschauer- und Amannstraße vier Monate gesperrt. Das liegt nach den Worten von Norbert Füger, dem Leiter des städtischen Tiefbauamts, ganz einfach daran, dass hier ein sehr üppig dimensioniertes Kanalbauwerk in ziemlich große Tiefe eingebracht werden muss. Anschließend gilt es, die Fahrbahn der Bundesstraße wieder herzustellen.



"Das ist das ganz normale Tempo für so eine Maßnahme", beruhigt er die Gemüter. "Und es heißt ja auch: maximal vier Monate."

Die Kanäle in diesem Bereich der Altstadt sind zum größten Teil in einem schlimmen Zustand, wie die Befahrung mit der Kamera ergeben hat. Stellenweise stammen sie noch aus dem Jahr 1924, sie sind in Abschnitten zusammengebrochen, verstopft oder von den Abwässern einer ehemaligen chemischen Reinigung angegriffen. Die Sanierung, so machen die Tiefbauexperten der Stadt deutlich, war also unumgänglich.Rund 1,3 Millionen Euro wird die Maßnahme verschlingen, das ist sicher. Was sich im Untergrund tatsächlich verbirgt, das zeigt sich allerdings erst, wenn die Obere Nabburger Straße aufgegraben ist. Bis in den Herbst hinein, so die Prognosen, werden sich die Arbeiten hinziehen, die in insgesamt sechs Bauabschnitten über die Bühne gehen sollen. Am Mittwoch dieser Woche startet Abschnitt Nummer eins, der vor allem für die Autofahrer von Interesse sein dürfte - das Nabburger Tor muss nämlich dafür drei bis vier Wochen gesperrt werden.Ob es zum befürchteten Verkehrschaos kommen wird, hängt nach Einschätzung der Planer vor allem von der Disziplin der Autofahrer ab. Während dieser Zeit, in der am Nabburger Tor ein zentrales Anschlussschachtbauwerk errichtet wird, gilt für den Verkehr: Obere und Untere Nabburger Straße sind im Gegenverkehr befahrbar, die Parkplätze in diesem Bereich fallen vorübergehend weg. Die Ausfahrt erfolgt während dieser Zeit für die Obere Nabburger Straße über die Ziegelgasse oder nach rechts in die Bahnhofstraße. Die Untere Nabburger Straße kann ebenfalls nach rechts über die vorübergehend für den Verkehr freigegebene Bahnhofstraße verlassen werden (siehe Grafik auf dieser Seite)."Wir gehen anschließend vom dortigen Tiefpunkt aus in fünf weiteren Bauabschnitten vom Nabburger Tor aus in Richtung Bahnhofstraße", erklärt Stefan Trettenbach, der zuständige Mann im städtischen Baureferat. Entsprechend werde die Verkehrsführung dann immer den Gegebenheiten angepasst. Ist der erste Bauabschnitt direkt am Nabburger Tor fertig, kann zumindest dieses wieder aufgemacht werden, die Untere Nabburger Straße ist somit nicht mehr betroffen.Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Im Zuge der Arbeiten werden die bestehenden Schmutz- und Regenwasserkanäle der Oberen Nabburger Straße durch einen neuen Mischwassersammler ersetzt und auf Wunsch der Hausbesitzer auch die Hausanschlüsse erneuert. Ebenso wird im Schanzgässchen ein neuer Kanal verlegt. Bei dieser Gelegenheit müssen zudem Versorgungsleitungen umgelegt und teilweise erneuert werden. So erläutert es die offizielle Pressemeldung der Stadt."Viele Hausbesitzer lassen tatsächlich ihre Hausanschlüsse gleich von uns erneuern", so Stefan Trettenbach. Denn laut Satzung gilt: Ab Anschluss Hauptkanal gehört alles den jeweiligen Anliegern. "Die Erneuerung der Hausanschlüsse kostet übrigens pro Meter rund 950 Euro", so Trettenbach. Zwei vorgeschaltete Veranstaltungen mit den betroffenen Bürgern verliefen laut Trettenbach übrigens sehr positiv. "Die meisten Anlieger zeigten Verständnis für die Maßnahme." (Angemerkt)