Täglich stehen am Stellplatz Marienstraße Autos auch außerhalb der markierten Parkflächen. Das hat kürzlich zu einem Unfall, in der Folge zu vermehrten Strafzetteln wegen Falschparkens und das wiederum zu Ärger bei den Betroffenen geführt. Dr. Richard Megele, dessen Praxis in der Nähe ist, sieht nun eine Möglichkeit, wie die Kuh vom Eis zu bringen ist.

Kein "Gelegenheitsrecht"

Erst mal Osterferien

Ausgesprochen hat er seinen Vorschlag in einem Schreiben, das er an die örtliche Polizeiinspektion und in Kopie an Oberbürgermeister Michael Cerny sowie an die Amberger Zeitung geschickt hat. Darin greift er zunächst die zuvor in der AZ geschilderte Argumentation der Ordnungshüter auf, die ihm nicht logisch erschien."Dass Rettungswagen behindert werden können, wäre ein Argument, das allerdings für die zurückliegenden zwei Jahre auch gegolten hätte", bezieht sich Megele auf die zitierte Aussage von Polizeisprecher Stefan Amann, dass rund zwei Jahre lang auf der Freifläche neben dem Marien-Deck das Parken außerhalb der Markierungen kaum geahndet worden sei. Nun damit anzufangen, selbst wenn ein Unfall in der von beiden Seiten eng zugestellten Fahrgasse Auslöser dafür war, ordnet Megele in seinem Brief als nicht nachvollziehbar ein und spricht von "Gelegenheitsrecht". Von der Polizei forderte er eine "Stellungnahme, wie hier geparkt werden darf".Das hat Inspektionsleiter Robert Hausmann dem Mediziner mit Schilderung aller Hintergründe in einem Antwortschreiben ausführlich dargestellt. Neurochirurg Megele sieht in einigen Passagen jedoch Anlass, den Ball an die Stadt Amberg zurückzuspielen. Hausmann ließ nämlich anklingen, dass auf dem Großparkplatz unter freiem Himmel "seitens der Stadt die verkehrsregelnde Anordnung für das Parken außerhalb der Markierungen fehlt". Daher seien lediglich allgemeine Verstöße, vor allem Parken auf dem Gehweg und an engen Straßen, zu verfolgen.Außerdem teilte der Polizeidirektor dem Arzt mit: "Für die Parkordnung auf der städtischen Parkfläche ist ausschließlich die Stadt als Baulastträger zuständig. Ihre Vorschläge zur Änderung können nur vom Verkehrsamt der Stadt genehmigt werden, da hier eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen wäre."Für Megele könnte deshalb die Lösung so aussehen: "Auf der Fahrbahn, anschließend an den westlichen Gehweg, ist - dann ohne Benutzung des Bürgersteigs - das Parken erlaubt, wenn auf der anderen Seite der Fahrbahn zu den Grünanlagen hin ein Halteverbot vorhanden wäre. Oder man regelt das Parken auf dem Gehweg mit Erlaubnis durch Verkehrszeichen 315." Letzteres ist das blaue Schild, das das Abstellen von Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht auf dem Bürgersteig gestattet.Ob das ein gangbarer Weg wäre, will die Stadt nun prüfen, wie Pressesprecherin Susanne Schwab auf Anfrage sagte. Allerdings schränkte sie ein, dass dies derzeit wegen der Osterferien schwierig sei. Erst danach könne sie im Zusammenwirken mit der zuständigen Verkehrsbehörde Auskunft geben und gegebenenfalls ein Ergebnis mitteilen. Nach ihrer Schilderung spielt zum Beispiel die Frage eine Rolle, ob der Gehsteig fürs Abstellen von Autos geeignet ist - eine "technische" Prüfung sei nötig, weil es unter anderem um das Gewicht beziehungsweise die Belastung des Wegs gehe. (Angemerkt/Hintergrund)