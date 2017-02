Klare Worte von Oberbürgermeister Michael Cerny: "Als CSU Amberg befürworten wir grundsätzlich ein eigenes Frauenhaus für unsere Region, sofern Bedarf dafür da ist und Frauen mit ihren Kindern aus Amberg und Amberg-Sulzbach profitieren."

Drei Schutzwohnungen

Frauen gezielt helfen

Hintergrund Die Finanzierung von Frauenhäusern ist Sache der Bundesländer. Aus der im Februar 2016 veröffentlichten Studie zur Bedarfsermittlung, die das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben hat, geht hervor, dass die vorhandenen Frauenplätze nicht ausreichen. Auf Grundlage dieser Studie hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Arbeitsgruppe zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden eingerichtet, die die Handlungsempfehlungen der Studie abarbeitet und den regionalen Bedarf ermittelt. Zudem hat die Arbeitsgruppe das Ziel, ein Gesamtkonzept zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu erarbeiten.

Mitte Dezember vergangenen Jahres hat der Bundestag eine Verschärfung des Stalking-Gesetzes verabschiedet und damit den Opfern mehr Rechte eingeräumt. Ziel des Gesetzes ist der bessere Schutz für Stalking-Opfer, zudem können Täter leichter verurteilt werden. CSU-Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger, die in den vergangenen Monaten einige Interviews zum Thema Stalking gegeben hat, wollte sich zusammen mit Oberbürgermeister Michael Cerny beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) vor Ort ein Bild zur Situation in Amberg machen.SkF-Vorsitzende Marianne Gutwein kam dabei auch auf die Bedarfserhebung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales zu sprechen, die einen Mangel an Frauenhaus-Plätzen aufgezeigt habe. Das Thema beschäftigt den SkF seit geraumer Zeit. Da in der Region Bedarf bestehe, sei ein eigenes Frauenhaus für Amberg und Amberg-Sulzbach wünschenswert. Das nächstgelegene befindet sich in Schwandorf, daran sind die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach beteiligt."Bisher haben wir drei Schutzwohnungen in Amberg, die ununterbrochen belegt sind", sagte die Vorsitzende. 2016 beispielsweise hätten dort 17 Frauen mit ihren Kindern ein vorübergehendes Zuhause gefunden, allein 14 davon aus Amberg und Amberg-Sulzbach. Die Wohnungen standen laut Gutwein zu keiner Zeit leer, und es mussten sogar aus Kapazitätsmangel Frauen abgewiesen werden. "Wir würden gerne allen Frauen und ihren Kindern, die in ihrer Familie Gewalt erfahren, unterstützen", sagte Gutwein, "ein eigenes Frauenhaus wäre dafür ein wichtiger Schritt."Barbara Lanzinger sagte, sie sehe natürlich die Notwendigkeit, die Mittel für Frauenhäuser aufzustocken. "Und das tut das Bundesland Bayern auch." Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales habe den Haushaltsansatz 2017 für die Frauenhäuser um 20 Prozent auf insgesamt rund 1,3 Millionen Euro erhöht. Zudem habe die bayerische Sozialministerin Emilia Müller versprochen, sich auch 2018 für eine Mittelerhöhung einzusetzen. Zusätzlich seien im Haushalt 2017 rund 5,2 Millionen Euro für Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen vorgesehen."Grundsätzlich müssen wir den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt in der Familie und in der Gesellschaft weiter verbessern. Gewalt gegen Frauen findet vor allem hinter verschlossenen Türen statt", unterstrich Barbara Lanzinger laut Pressemitteilung. "Unser Ansatz muss sein, diese Zahlen zu ermitteln und den Frauen gezielt zu helfen. Dabei ist jeder Einzelne gefordert. Wir dürfen nicht wegschauen."Es sei schon viel geschehen, meinte Lanzinger. Inzwischen sei es der Polizei beispielsweise möglich, den gewalttätigen Partner aus der Wohnung zu verweisen. Dennoch müsse noch viel getan werden, darüber waren alle einig. Lanzinger: "Selbst eine Verdoppelung der Mittel für Frauenhäuser löst das eigentliche Problem nicht. Wir müssen insgesamt unsere Werte, nach denen wir leben wollen, verstärkt betonen. Auch im Hinblick auf das Thema Asyl und Flucht. Wir können doch nicht von den Menschen, die gerade zu uns gekommen sind, verlangen, dass sie unsere Werte achten und respektieren, wenn wir sie nicht selbst vorleben."