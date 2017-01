Wenn es um das Thema Luft geht, sind der Fantasie offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Also: Warum nicht die Messestände, mit denen sich die Stadt bei Messen präsentiert, durch aufblasbare Exemplare ersetzen?

Auch Frage des Geldes

Kostenlose Werbung

Amberg/Etsdorf. Luftmuseums-Gründer Wilhelm Koch hatte sogar noch mehr Ideen auf Lager, als ihn der Amberger CSU-Kreisvorstand während der traditionellen Jahresauftaktklausur in Etsdorf im Tempelmuseum - ebenfalls von Koch initiiert - besuchte. Bei allen Vorschlägen ging es drum, wie man das Label Luftkunstort weiterentwickeln könnte: "Warum nicht eine Amberger Luftburg anschaffen? Oder warum nicht die Amberger Kunstmeile durch ein aufblasbares Luftkunstwerk in Verbindung mit Eisen erweitern? Warum nicht die Luftnacht zu einer Art Festival erweitern?"Die CSU-Vertreter werteten diese Vorschläge laut ihrer Presseinfo als gut durchdacht. "Wir müssen überlegen, was uns tatsächlich weiterbringt und was wir uns leisten können", wird der Karmensöldener Ortsvorsitzende Norbert Wasner in der Mitteilung zitiert, "aber das eine oder andere sollte möglich sein."Kreisvorsitzender Stefan Ott lobte den Etsdorfer Künstler: "Willi Koch wird für so manche Idee anfangs belächelt. Aber er ist mutig und findet gute Argumente, seine Ideen umzusetzen. Außerdem krempelt er selbst die Ärmel hoch und packt mit an, wenn es um die Umsetzung geht. Vor zehn Jahren konnten sich wenige vorstellen, welche Themenvielfalt das Luftmuseum bieten kann. Über Jahre hinweg haben die Amberger aber gemerkt, wie facettenreich und lebendig das Thema Luft der Stadt Impulse geben kann. Und noch dazu sprechen die Zahlen eine eindeutig positive Sprache. Das Luftmuseum lockt jährlich Zehntausende Besucher in die Stadt, die zum Teil von sehr weit her kommen. Auch die großen Veranstaltungen wie Luftnacht oder Luftklangmeile locken jeweils Tausende Besucher nach Amberg."Koch unterstrich das: "Die Stadt Amberg ist mit dem Luftmuseum erst kürzlich in einer großen Veröffentlichung des Zeit-Verlages als eines von 100 Zielen in Deutschland, die man gesehen haben muss, erschienen. Darin finden sich weder Weiden noch Neumarkt oder ein weiteres Ziel in der Oberpfalz - mit Ausnahme von Regensburg. Ohne Luftmuseum wäre Amberg in solchen Publikationen leider schlicht nicht drin."Stolz berichtete der Künstler davon, dass das Luftmuseum - und damit die Stadt Amberg - mittlerweile auch bei Veröffentlichungen der Bayern Tourismus Marketing GmbH und in überregionalen Tageszeitungen immer wieder mit beworben werde. "Wenn man das bezahlen muss, blättert man jedes Mal Tausende Euro auf den Tisch. So bekommt Amberg kostenlose Werbung zusätzlich", so Kreisgeschäftsführer Maxim Ziegler.Ein wichtiges Anliegen Kochs war es, die professionelle Arbeit im Luftmuseum aufrechterhalten zu können. Er warb dafür, eine Möglichkeit zu finden, dass das Museum auch künftig auf die Mitarbeit der bisherigen Volontärin Johanna Foitzik bauen kann. "Das können wir leider nicht alleine stemmen. Wir hoffen, dass uns die Stadt Amberg dabei unterstützen kann", so Koch.Der CSU-Vorstand verwies auf die Budgetverhandlungen der Verwaltung und des Stadtrats. "Zunächst muss ein gutes Konzept erarbeitet und vom Kulturreferenten vorgelegt werden. Dann wird der Stadtrat mit Blick auf die finanziellen Möglichkeit entscheiden können", sagte Norbert Wasner. Stefan Ott zeigte sich begeistert: "Von wegen, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen! Viele der Ideen von Wilhelm Koch und seinem Luftkunstort-Team sind alles andere als gschpinnert. Im Gegenteil, es sind sehr überzeugende Ansätze dabei, die die Stadt vor allem touristisch voranbringen könnten."