Eines ist in dieser Geschichte sicher: Am 6. Oktober 2016 stellte Gerhard Winkler sein Auto vorübergehend in der Regierungsstraße ab. Aber durfte er das? Über diese Frage diskutiert er seither mit der Verkehrsbehörde der Stadt und mit der Polizei - mit einer aktuellen Wendung.

Wo ist der Wendeplatz?

Von der anderen Seite

Stadt weicht nicht ab

Als Gerhard Winkler an jenem 6. Oktober 2016 nach einigen Minuten zu seinem Auto zurück kommt, findet er einen Strafzettel an der Windschutzscheibe. 15 Euro soll er bezahlen, weil der Wagen im absoluten Halteverbot stand. Das kapiert der Amberger nicht. Zwar steht sein Auto direkt neben einem Halteverbotsschild, doch zeigt der Pfeil darauf von diesem weg. Nach Ansicht von Winkler hat er alles richtig gemacht, der Strafzettel wurde zu Unrecht ausgestellt. Das allerdings sieht nicht nur der sofort zur Rede gestellte Verkehrsüberwacher so.An dieser Stelle beginnt nun eine rege "Diskussion" zwischen einem Amberger Bürger - Gerhard Winkler - und der städtischen Verkehrsbehörde sowie der Polizei. Betrachtet man die Regierungsstraße beim Landgericht, ist die Beschilderung ganz eindeutig - wenn man sie vom Landratsamt her anfährt. Ein kleines Zusatzschild weißt unmissverständlich darauf hin, dass das Halten auf dem gesamten "Wendeplatz" verboten ist. "Wobei ich mich schon frage, wo da ein Wendeplatz sein soll", sagt Gerhard Winkler, der hier nur eine Straße erkennt, die an der Fußgängerzone endet.Doch darauf kommt es ihm nicht wesentlich an. Winkler ist nämlich nicht von der "richtigen" Seite gekommen, er hat den Weg über die Frauenkirche und das kleine Zuckerbäckergäßchen genommen, das hier in die Regierungsstraße einmündet. Und tatsächlich: Aus dieser Perspektive ist nicht zu erkennen, dass für den ganzen "Platzbereich" ein absolutes Halteverbot besteht. Macht nichts, argumentiert für die Straßenverkehrsbehörde deren Leiter Reinhard Gräml. Wer hier parkt, muss sich gründlich umsehen, ob er das an dieser Stelle darf.Und man könne von einem Ortskundigen erwarten, dass er wisse, ob er an dieser Stelle Halten oder Parken darf, assistiert ihm Peter Hofrichter, vom Sachgebiet Verkehr bei der Polizei laut Gedächtnisprotokoll, das Winkler eigenen Angaben zufolge von einem Telefongespräch mit ihm gemacht hat. Wie aber, so fragt Winkler zurück, soll er im absoluten Halteverbot anhalten und sich gründlich umsehen, wenn er dort überhaupt nicht anhalten darf? Und es dürfe ja wohl keinen Unterschied geben zwischen einem Ortsfremden und Einheimischen, was die Wertung eines möglichen Vergehens betrifft. Das untermauert er mit einem höchstrichterlichen Urteil.Die Schreiben gehen hin und hier, mittlerweile hat Winkler längst die 15 Euro bezahlt, um zu verhindern, dass er am Ende deutlich mehr berappen muss. Einsehen mag er trotzdem nicht, dass er Unrecht hat. Und da passiert ihm vor einigen Tagen das: Er bemerkt, dass ein nagelneues Verkehrsschild die Nutzung des Zuckerbäckergäßchens mit einem Fahrzeug komplett untersagt. Für Winkler ist damit klar: Die Stadt gesteht ein, dass sie in seinem Fall nicht im Recht war - sonst hätte sie ja das neue Schild nicht anbringen müssen.Und noch etwas sieht Winkler, wie er schildert: Ein Polizeifahrzeug hält exakt an der Stelle, an der damals sein Auto stand. Die Polizisten hätten darauf angesprochen gefragt, woher sie denn wissen sollten, dass an dieser Stelle ein absolutes Halteverbot bestehe. Die logische Konsequenz: Gerhard Winkler fordert seine 15 Euro zurück. Eine offizielle Antwort hat er noch nicht.Derweil lässt der städtische Rechtsreferent Bernhard Mitko auf Anfrage der Amberger Zeitung die Pressestelle mitteilen, die Stadt Amberg beharre auf ihrer Entscheidung. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass sie richtig ist." Man sei ohnehin davon ausgegangen, dass niemand mit dem Auto durch das Zuckerbäckergäßchen fahre, das könne auf keinen Fall erlaubt werden. Daher das neue Schild. Möglicherweise ist die Geschichte damit aber nicht wirklich zu Ende.