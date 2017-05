Ein Jahrhunderthochwasser kommt alle Hundert Jahre nur? Trotzdem ist den Stadträten klar, dass Amberg eine Strategie für den Ernstfall braucht. Die Vils schlängelt sich mitten durch die Altstadt. Da geht es runter wie Öl, wenn der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes im Umweltausschuss sagt: "Sie machen Ihre Hausaufgaben."

Der Schutz vor Hochwasser könnte in etwa zwölf Millionen Euro kosten. Das ist laut Behördenleiter Mathias Rosenmüller und seinem für die Stadt Amberg zuständigen Mitarbeiter, Peter Fröhlich, nur eine "grobe Schätzung" auf der Grundlage einer Basisstudie zum Hochwasserschutz in Amberg. Trotzdem waren die Mitglieder des Umwelt- und Bauausschusses einer Umsetzung nicht abgeneigt: Die Beteiligung der Kommunen fiel dank Bayerischer Hochwasserschutzstrategie von 50 auf 35 Prozent. "So einen guten Schlüssel hatten wir noch nie", verdeutlichte Rosenmüller. Das bedeutet, dass die Stadt Amberg in etwa 4,2 Millionen Euro in die Hand nehmen müsste. "Klassische Kategorie einer Schulsanierung", merkte OB Michael Cerny an - und ein nicht zu vernachlässigendes Detail: "Hochwasserschutz war ja ein Thema im Wahlprogramm."Wie hoch die Schäden sein könnten, wenn die Vils mit 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Altstadt drückt, verdeutlichte Fröhlich anhand von Zahlen. Die Lösung seien fünf Maßnahmen, darunter laut Studie Rückhaltebecken, Damm, Mauern und mobile Elemente. Rund 40 Zentimeter könne so der Pegel im Falle eines Falles prompt gesenkt werden. Mit Hilfe einer "standardisierten Vorgehensweise" habe er sogar ein Schadenspotenzial ermittelt, das bei einem 100-jährigen Ereignisses mit 20 Millionen Euro geschätzt wird - natürlich nur, wenn der Ist-Zustand beibehalten wird. 1970 hatten wir einen Pegel-Anstieg von einem halben Meter in einer Stunde. " Diese Schnelligkeit erfordere eine rasche Reaktion. Und genau diese sei in einem Gebiet wie der Altstadt manchmal nicht so leicht machbar: "Man kann hier nicht mit dem Lkw anfahren, und wir haben nicht tagelang Zeit, um Wände aufzubauen", so Fröhlich auf die Frage von Stadtrat Aydin Ayten (Amberger Bunt), ob nicht mobile Wände ausreichend wären. "Aufgrund der Witterungskapriolen können wir es uns nicht leisten, zu viel Zeit ins Land ziehen zu lassen", sagte Klaus Mrasek (ödp). Einstimmig empfahl das Gremium der Verwaltung, eine Planungsvereinbarung zwischen Stadt und Wasserwirtschaftsamt vorzubereiten, um die nächsten Schritte, darunter natürlich die Möglichkeit der Finanzierung zu prüfen und einleiten zu können. Als Bauphase hatte das Wasserwirtschaftsamt die Zeit von 2022 bis 2024 veranschlagt.