Ammersricht. Weil sie die Stadträte als sinnvoll und technisch erforderlich erachten, genehmigten sie Ende Januar eine rund 510 000 Euro teure neue Lüftungsanlage für die Ammersrichter Grund- und Mittelschule. Der Beschluss kam am Donnerstag im Hauptausschuss erneut auf den Tisch. Nicht, um ihn zu verwerfen, sondern um ihn zu ergänzen. Um ein dringendes Vorhaben für geschätzte weitere 400 000 Euro.

Den Hintergrund erklärte Kämmerer Franz Mertel: "Nach Rücksprache mit dem Hochbauamt wäre es auch sinnvoll und notwendig, die Toilettenanlage des Schulhauses zu erneuern, da diese als nächste Sanierungsmaßnahme ohnehin in Kürze anstehen würde." Konkret gehe es um die Sanitäranlagen von Schülern und Lehrern. Gearbeitet werden sollte in zwei Bauabschnitten, damit die WCs auch während des Umbaus benutzt werden können." Die zu erwartenden Kosten lägen bei 400 000 Euro.Wie Mertel sagte, käme die Stadt in den Genuss einer 55-prozentigen Förderung. Bei Gesamtkosten von 910 000 Euro liege der Eigenanteil bei knapp 410 000 Euro. Da diese Summe im Etat so noch einkalkuliert ist, holte sich der Kämmerer vom Hauptausschuss das Okay. Das gab auch Rupert Natter (CSU), der sagte, dass in der Ammersrichter Schule die Akustik nicht die beste sei. Darum seine Frage: "Könnte man mal überprüfen, ob es die Möglichkeit gibt, eine signifikante Verbesserung zu erzielen?" Es müsse ja nicht gleich die Luxus-Variante sein. Franz Mertel wollte sich dieser Bitte nicht entgegenstellen, gab aber zu bedenken, dass sich der finanzielle Aufwand nicht abschätzen ließe. Zudem sei bei den Förderanträgen für Lüftung und Toiletten Eile geboten: "Von der Zeitschiene her kämen wir dann immer weiter nach hinten."OB Michael Cerny formulierte den Kompromiss: "Wir sollten die Akustik separat machen." Gestartet werden sollte zunächst mit nur einem Raum, um Erfahrungswerte zu gewinnen: "Ein Zimmer können wir uns auch mal ohne Zuschüsse zutrauen."

Wohnen am Rennofenweg

Amberg. (tk) Kaum waren zwei Minuten vergangen, schon standen die Ergebnisse fest. Als es am Donnerstag im Hauptausschuss um die Straßennamen im Neubaugebiet Drillingsfeld II ging, war sich das Gremium schnell einig und segnete die von Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger und Stadtheimatpflegerin Beate Wolters vorgeschlagenen Namen ab. Sie lauten Grubenhausstraße, Rennofenweg, Am Meiler, Köhlerstraße und Schmiedeweg. Laut Baureferent Markus Kühne wird dadurch die Geschichte der Eisenverarbeitung in der Region dokumentiert. Auf dem Areal waren im Vorfeld bedeutsame archäologische Funde freigelegt worden (wir berichteten).OB Michael Cerny nahm die Schnelligkeit und den Konsens mit Wohlwollen zur Kenntnis: "Straßennamen! Da haben wir schon Stunden damit verbracht." Zum Beispiel vor etwa zehn Jahren, als sich der Hauptausschuss beim damaligen Baugebiet Am Postweiher erst nach längeren Diskussionen auf diesen Namen verständigen konnte.