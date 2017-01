Viele alte Menschen wollen nicht in ein Seniorenheim ziehen, bevor es nicht unbedingt notwendig ist. An der Brentanostraße in der Oberen Hockermühle entstehen für solche rüstigen Leute eine betreute Wohnanlage und eine WG für Demente.

Investor hat es eilig

Bedarf ist vorhanden

Vor nicht allzu langer Zeit wurden in dem verschachtelten Komplex an der Brentanostraße und dem Haager Weg noch Möbel verkauft, schon im kommenden Jahr sollen hier die ersten älteren Menschen einziehen. Das Wohnungsunternehmen will das gesamte Areal abräumen und in zwei Bauabschnitten eine Anlage für betreutes Wohnen sowie zwei Wohngemeinschaften für die Versorgung dementer Menschen hochziehen.Am Mittwoch lag das Vorhaben dem Bauausschuss zur weiteren Empfehlung an den Stadtrat vor. Der Investor drückt auf die Tube, wie Baureferent Markus Kühne betonte. Denn noch für den kommenden Sommer ist der Baubeginn vorgesehen, Bauabschnitt eins soll bereits Ende 2018 in Betrieb gehen, der zweite folgt dann im Sommer oder Herbst 2020.Für beide Bereiche sieht die Planung ein Seniorenzentrum mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften für bis zu 24 ältere und von Demenz betroffene Menschen vor. Dazu kommen 22 Appartements, die für betreutes Wohnen vorgesehen sind sowie 14 behindertengerechte Eigentumswohnungen und eine Tagespflege mit 24 bis 28 Bewohnern. Platz soll auch sein für externe Dienstleister - beispielsweise einen Physiotherapeuten oder Friseur.Dieses Seniorenzentrum ist laut Baureferat eine Antwort auf den bestehenden Bedarf an seniorengerechtem Wohnraum in der Stadt Amberg. Der Standort dafür ist nach Darstellung der Planer ideal. Denn auf der anderen Seite des Haager Wegs steht das Wallmenichhaus. Die dortige Schwesternschaft soll dann auch die Betreuung des neuen Seniorenzentrums übernehmen. Aber der Standort verspricht auch andere Vorteile. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich das Nahversorgungszentrum an der Alten Kaserne. Hier gibt es einen Supermarkt, eine Bank und andere Dienstleister, die auch von alten Leuten noch fußläufig erreicht werden können.Nicht ganz geklärt werden konnte in der Sitzung das Thema Parken. Nach den Planungen ist es zwar relativ einfach, in dem leicht abfallenden Areal eine Tiefgarage zu bauen und sie in das Gesamtkonzept zu integrieren. 20 Stellplätze können auf diese Art und Weise geschaffen werden. Dazu kommen noch 22 weitere, die auf dem Gelände untergebracht werden sollen.Nun hatte es Dieter Amann (SPD) nachgerechnet: Auf 40 oder 42 Parkplätze - je nach Auslegung - kämen etwa 65 Bewohner, addierte und subtrahierte er im Ausschuss. Außerdem eventuelle Angestellte sowie die Besucher. "Ich frage mich, ob das wirklich ausreichend ist?", stellte er zur Debatte. Doch, es reicht, argumentierte hingegen der Baureferent. "Wir haben hier ja nicht das klassische Wohngebiet", so seine Auffassung. "Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Bewohner auch ein Auto haben werden." (Angemerkt)