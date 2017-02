Kreisvorsitzender Marius J. Brey freut sich in einer Pressemitteilung über den jungen Neuzugang im Vorstand: "Wir sind vor einem Jahr mit dem erklärten Ziel angetreten, den Kreisverband zu verjüngen. Der Generationenwechsel ist uns geglückt." Annika Vogl werde künftig als Vertreterin der Solid-Basisgruppe als Schnittstelle zwischen Jugendverband und Mutterpartei fungieren. Brey: "Wenn die Parteien zukunftsfähig sein wollen, müssen wir den Nachwuchs stärker fördern und Gestaltungsspielräume für ihn schaffen."Annika Vogl ist aktuell Schülerin des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums und macht 2018 ihr Abitur. Sie selbst sieht die Vertretung Ambergs als ihre zentrale Aufgabe: "In unserer Stadt gibt es seit einiger Zeit eine stetig wachsende Zahl junger Menschen, die linke Politik machen wollen. Diese zu organisieren und in die Parteiarbeit der Linken aktiv miteinzubeziehen, halte ich vor allem in Anbetracht des gefährlichen Rechtsrucks in der Gesellschaft für absolut notwendig."Es sei außerdem ein wichtiges Signal, dass ab sofort auch wieder eine Ambergerin im Vorstand vertreten ist. Nur so könne die politische Arbeit vor Ort intensiviert werden. Ziel müsse der Wiederaufbau einer starken Ortsgruppe sein.