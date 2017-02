Für Barbara Roidl ist der 24. Januar, das war ein Dienstag, bemerkenswert. Seit diesem Tag gibt es für sie etwas mehr zu tun. Die junge Frau arbeitet in der Geschäftsstelle des SPD-Unterbezirks in der Amberger Seminargasse. Zu ihren Aufgaben gehört die Mitgliederverwaltung. Und in die ist mit der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur des Sozialdemokraten Martin Schulz spürbar mehr Bewegung gekommen.

In Zahlen (Stand Dienstag) heißt das: Seit 24. Januar sind dem SPD-Stadtverband Amberg (insgesamt 212) drei und dem Kreisverband Amberg-Sulzbach (1077) sechs neue Mitglieder beigetreten. Im Neumarkter Kreisverband (457) liegt der Zuwachs bei einem Sozialdemokraten. Die bundesweit beobachtete Eintrittswelle seit der Schulz-Kandidatur schlägt im Unterbezirk mithin mit einem Plus von zehn zu Buche.Diese Zahl allein mutet eher bescheiden an. Erst im mittelfristigen Vergleich gewinnt sie an Aussagekraft. Demnach, schätzt Roidl "Pi mal Daumen", würden sich in der Regel Aus- und Eintritte eigentlich die Waage halten. Der schon lange anhaltende Mitgliederschwund bewege sich vorwiegend in der Größenordnung der Sterbefälle. Aber seit Martin Schulz "sind wir per Saldo eindeutig im Plus".