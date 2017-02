Die SPD-Stadträte waren durchaus etwas enttäuscht. Sie hatten sich nach der Vergabe der Planung einen zügigen Beginn der Sanierung der Brücke über die Bahngleise bei der Leopoldkaserne gewünscht. Damit ist aber nicht zu rechnen, machte Bauingenieur Josef Setzer vom städtischen Tiefbauamt klar. Von heute an müsse man mit mindestens zweieinhalb Jahren rechnen, ehe man mit den Arbeiten auch nur theoretisch anfangen könnte.

Bahn fährt in der Bauphase weiter

Die Probleme Josef Setzer vom städtischen Tiefbauamt erläuterte, die ersten Schäden an der Leopoldbrücke habe man bereits 2006 erkannt und mit kleineren Maßnahmen zu beheben versucht. Nach einer erneuten Überprüfung 2014 sei ein Ingenieurbüro mit einem Sanierungskonzept beauftragt worden. Ergebnis: Ein Neubau (für eine Million Euro) ist die beste Lösung. Eine Sanierung koste zwar nur 800 000 Euro, "aber danach haben wir immer noch eine alte Brücke". Setzer zählte mehrere Mängel des gut 45 Jahre alten Bauwerks auf: keine ordentliche Entwässerung, Geländer zu niedrig (deshalb die provisorische Erhöhung), Brückenkappen zu schwach, beide Widerlager zu schmal, die Durchfahrtshöhe reicht nicht für die angedachte Elektrifizierung der Bahn (weshalb der Neubau höher werden muss). Die Planung sollte laut Setzer zudem berücksichtigen, dass eventuell ab 2025 die Bahnlinie zweispurig wird.

Amberger Anakonda - Angemerkt von Markus Müller Wer sich im vergangenen Jahr über die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durch den "Amberger Schmetterling" an der Kreuzung von B 85 und B 299 geärgert hat, wird womöglich bald erkennen, dass alles noch viel schlimmer kommen kann. Wenn nämlich wegen des Brückenneubaus die Leopoldstraße gesperrt ist, muss sich der gesamte heute dort fließende Verkehr neue Routen suchen. Und die bieten sich nicht gerade im Überfluss an. Die Stadt ist deshalb sogar bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn sie ein Konzept bekommt, das die Dauer der Sperrung und deren Auswirkungen minimiert.



Wobei als zusätzliche Hürde die herbeigesehnte Aufweitung der B 85 unter der Bahnbrücke in der Regensburger Straße dazukommt. Wenn dort gebaut wird - der genaue Termin steht offensichtlich noch in den Sternen -, sollte die Leopoldbrücke voll belastbar sein, da sie dann den gesamten Schwerverkehr abwickeln muss. Weil aber ihr Zustand eiliges Handeln erfordert, das freilich selbst im günstigsten Fall erst in rund vier Jahren zu einer fertigen neuen Brücke führt, könnte es sein, dass die Bauarbeiten an dieser Stelle den Beginn der Aufweitung in der Regensburger Straße noch länger hinauszögern. Denn zwei zeitlich parallele Baustellen dieser Größenordnung würden für ein Verkehrschaos sorgen, das den Amberger Schmetterling glatt vergessen machte. Die Autoschlange dürfte sich dann zur Amberger Anakonda auswachsen.

"Im Jahr 2017 passiert hier gar nichts mehr", hielt Baureferent Markus Kühne fest. Ein Büro erledige derzeit die Planung der Baumaßnahme. Die Maxime sei dabei, die Auswirkungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Nach Kühnes Auffassung ist hier "nicht ein schneller Start entscheidend, sondern eine optimale Planung". Nicht möglich ist für ihn eine gleichzeitige Baustelle an der Leopoldbrücke und der Bahnbrücke in der Regensburger Straße. Bei diesem Projekt mit dem Ziel einer Straßenverbreiterung ist laut Kühne die Planung bereits abgeschlossen, dem Beginn der Arbeiten stehe im Grunde nur noch "politisches Geplänkel" im Weg. Martin Seibert betonte aus seiner Erfahrung als Lokführer, eine Ersatzlösung für Fußgänger und Radfahrer an der Stelle der Leopoldbrücke sei in der Bauzeit notwendig - "sonst laufen die Leute bald übers Gleis".Technisch anspruchsvoll wird nach Einschätzung von Bauingenieur Josef Setzer der Neubau der Leopoldbrücke, für den man mindestens ein Jahr veranschlagen müsse. Er könne nämlich nicht in Teilen geschehen, sondern nur als "Ersatzbau in einem Zug" - bei fast ständigem Bahnbetrieb und einem sehr beengten Baufeld, das die Errichtung einer neuen Brücke bei gleichzeitiger Nutzung der alten unmöglich mache. "Mehr als ein provisorischer Fußgängersteg ist neben der Brücke nicht realisierbar", sagte Setzer voraus.Man werde also eine Vollsperrung haben, die den Verkehrsfluss in Amberg und Kümmersbruck massiv beeinträchtige. Dies begründe auch die Notwendigkeit einer detaillierten Planung, die dann noch mit der Deutschen Bahn abgestimmt und von ihr genehmigt werden müsse. Inklusive Ausschreibung und Vergabe könne man deshalb zwischen Planungsauftrag und Baubeginn mit zweieinhalb bis drei Jahren rechnen.