Von wegen Ruhebank am Marktplatz: Im Bauausschuss sorgte das Thema, das auch viele Bürger bewegt, am Mittwoch erst mal wieder für Unruhe. Es gab über eineinhalb Stunden lang eine teils hitzige Diskussion über die Ersatzlösung, die für die wegfallende Rundbank um die Linde vorm Rathaus geschaffen werden soll. Am Ende stand ein Kompromiss, der gar nicht hölzern ist.

Schankfläche neu anflicken

OB sauer auf Uli Hübner

Er kam vom etwas entnervten Oberbürgermeister Michael Cerny, der zu einem Ergebnis finden wollte, das in der Debatte zu entgleiten drohte. Deshalb das Resultat zuerst, auf das sich das Gremium trotz konträrer Beiträge bis hin zu Vorwürfen ans Baureferat einstimmig einigte: Die Verwaltung soll bis zur nächsten Stadtratssitzung prüfen, ob eine beispielsweise auch halbrund mögliche Bank (oder zwei bis drei, die diesen Radius zulassen) zwischen Linde und Hochzeitsbrunnen mit Blick zum Wasserspiel aufgestellt werden kann. Somit bekämen diese Sitzgelegenheiten noch den gewünschten Schatten vom Baum ab, und Eltern, die hier ihre Kinder am Brunnen spielen lassen, hätten die nötige Nähe und Griffweite zum Nachwuchs.Einschränkung dabei: Das verkleinert die bereits zugesagte Freischankfläche fürs neu eröffnete Café Lieblingsplatz um einige Quadratmeter, die aber am westlichen Ende des künftig bestuhlten Areals Richtung Haus Nummer 8 angefügt werden könnten (es geht nach optischer Beurteilung um einen eher schmalen Streifen vorm Schmuckladen Kaba). Betreiber und Inhaber des Lokals waren in der Sitzung anwesend, hatten zuvor schon mit teils konsterniertem Blick die Diskussion verfolgt, die mitunter an die Anfänge vor dem Bauausschuss-Beschluss vom 8. Juni 2016 zurückreichte. Damals war die Entscheidung zur Preisgabe der Linden-Rundbank einstimmig gefallen - mit der Auflage, eine Ersatzlösung mit gleicher Sitzplatzzahl (12) am Marktplatz zu entwickeln und dem Investor die Kosten für die Maßnahme aufzuerlegen.Letzterer beauftragte einen Architekten, dessen Ideen in den am Mittwoch präsentierten Sachstandsbericht der Verwaltung samt Beschlussvorschlag einflossen. Über die zwei darin favorisierten Standorte mit je zwei Bänken vor der Wendeltreppe zum Rathausbalkon und vor der südlichen Ecke des Kriegerdenkmals diskutierten die Räte ebenso heftig mit allem Für und Wider. SPD-Vertreter Uli Hübner hatte der Verwaltung außerdem angekreidet, dass ihre Ausarbeitung des Themas ungenügend sei, vor allem keinen Entwurf des Vertrags enthielte, der mit dem Investor zu schließen sei.Diesen Vorwurf bis hin zu "mangelnden Absprachen" ließ der OB am Ende mit wütenden Worten nicht auf sich sitzen, nachdem sich schon Baureferent Markus Kühne in der Sache und Stadt-Juristin Jasmin Ramsauer zu angeblichen Rechtsfehlern dagegen verwahrt hatten. Als die Diskussion auch zu sämtlichen anderen (erneut) ins Feld geführten Aspekten immer festgefahrener zu werden drohte, unterbrach Michael Cerny die Sitzung, um mit Lokal-Betreiber und Gebäudeinhaber ein kurzes Gespräch zu führen, nach dem schließlich sein von allen Seiten akzeptierter Kompromissvorschlag folgte.Darin enthalten sind ferner die weiteren Sitzplätze, die das Halbrund zwischen Linde und Brunnen nicht mehr hergibt und die auf nicht fest installierten und per Gabelstapler verschiebbaren Ruhebänken mit schweren Seitenfassungen aus Stein (wie am Roßmarkt) untergebracht werden sollen. Ursprünglich sollte es bei dem Tagesordnungspunkt auch um die weitere Ausstattung mit Ruhebänken in der Innenstadt gehen - ein Thema, das zu kurz kam und ebenfalls bei nächster Gelegenheit neu aufgegriffen werden soll.