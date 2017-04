Für Michaela Frauendorfer, die Vorsitzende des Frauen-Union-Kreisverbandes, war es ein besonderer Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren. Frauen müssten ihre Stimme in die Politik einbringen. Und das gelinge nur, "wenn wir enger zusammenrücken", wie beim Treffen in der Schießl-Wirtschaft, und wenn man soziale Kontakte knüpfe: Auch in sozialen Netzwerken sollten sich Frauen besser einbringen.

Michaela Frauendorfer betonte, dass die Mitarbeit in der Frauen-Union soziales Engagement beweise. Wie man innerhalb der Amberger Gruppe zusammenhelfen kann, habe die große Jubiläumsveranstaltung zur 60-Jahr-Feier im ACC gezeigt. Zu den Geehrten zählte auch Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger, die meinte, sie sei zur Frauen-Union gekommen, wie die Mutter zum Kind. Aber ihr sei es gelungen, vor etwa 30 Jahren viele Frauen für die FU zu gewinnen. Auch der aktuelle Vorstand mit Michaela Frauendorfer sei auf einem guten Weg, die Interessen der Frauen innerhalb der CSU zu vertreten und zu stärken. Seit zehn Jahren sind Elke Buegger-Scherr und Renate Engelhard Mitglied. Seit 20 Jahren ist Gisela Prüll dabei. Auf 35 Jahre bringen es Barbara Lanzinger, Elke Pütz und Sonja Walz.