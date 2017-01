Es ist ein ehernes Gesetz der Pädagogik: Wo immer Schulkinder in Klassenzimmern sitzen, da müffelt es früher oder später. Mal wird dann gelüftet - oder eben nicht. Genau damit durfte sich jetzt der Bauausschuss befassen.

Gleich zwei Schulen im Stadtgebiet erfahren derzeit eine energetische Sanierung. Das ist gut für die Umwelt und die Energieeffizienz, schlecht allerdings für den Luftaustausch in den Räumen. Der war früher allein schon dadurch zu einem Gutteil gegeben, weil Fenster und Türen nicht 100-prozentig dicht waren. Besitzer von neuwertigen Einfamilienhäusern kennen dieses Problem und müssen bauen daher eine Zwangsentlüftung einbauen.Nun fördert zwar der Freistaat Bayern die energetische Sanierung der Schule in Ammersricht und der Wirtschaftsschule, um die es in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochnachmittag konkret ging. Für die Lüftung kommt der Staat aber nicht auf, die muss die Stadt ganz allein tragen. Was Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) zu der Bemerkung animierte, das müsse man wohl ganz allgemein mit den zuständigen Stellen in München diskutieren."Anscheinend ist da ja nur die Kommune für die CO2-Einsparung zuständig, der Freistaat hält sich vornehm zurück", monierte er. Schließlich geht es um viel Geld aus dem städtischen Haushalt: Rund 510 000 Euro für die Anlage in Ammersricht und bis zu 910 000 Euro bei der Wirtschaftsschule, für die Baureferent Markus Kühne gleich vier verschiedene Ausbauvarianten vorlegte.Über die hatte schon Ende 2014 der Bauausschuss diskutiert und zunächst festgestellt, es reicht, wenn Schüler und Lehrer ab und zu das Fenster aufmachen. Aber tun sie das auch? "Es besteht ein gewisser Zweifel, ob Lehrer und Schüler es schaffen, vernünftig zu lüften", formulierte es Michael Cerny vorsichtig. Tun sie eher nicht, hielt Bernhard Schöppl (CSU) dagegen und brachte als Negativbeispiel den Neubau der Staatlichen Realschule, in dem es jetzt schon Probleme mit der Feuchtigkeit gebe.Während der Bauausschuss schließlich einstimmig für die Volksschule Ammersricht die Hand hob - schließlich bringt die Lüftungsanlage durch die integrierte Wärmerückgewinnung auch finanzielle Einsparungen, geht die Wirtschaftsschule in die nächste Runde. Die Kosten sind hier das Problem. Oder eher die Frage: Warum kostet Variante eins, die Zwangsentlüftung des gesamten Altbaus, das doppelte von Variante zwei, die nur die Seite hin zur Ziegelgasse vorsieht? Obwohl doch in beiden Versionen in etwa die gleiche technische Grundanlage benötigt wird.Die Frage konnte Baureferent Markus Kühne an diesem Nachmittag auch nicht tiefgreifend beantworten, er versprach, bis zur Sitzung des Stadtrats am 30. Januar alle benötigten Berechnungen vorzulegen. Aus diesem Grund vertagte der Ausschuss hier seine Entscheidung.