Landrat Richard Reisinger ist Gastgeber für die nächste Sitzung des Bayerischen Kabinetts. Am Dienstag, 4. April, tagen Horst Seehofer, seine Minister und Staatssekretäre im König-Ruprecht-Saal in Amberg. Die letzte Kabinettssitzung in Amberg gab es im November 2010, als der Ministerrat im Großen Rathaussaal zusammenkam. Schon damals begrüßte Reisinger (rechts) den Ministerpräsidenten in der Stadt. Archivbild: Steinbacher