Das bayerische Kabinett unter Ministerpräsident Horst Seehofer tagt am heutigen Dienstag im König-Ruprecht-Saal in Amberg. Die Themen: die Überdachung der Festspiele in Neunburg vorm Wald, die Zukunft des Industriedenkmals Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg, die neue Hochschule der Polizei in Kastl, die anstehende Sanierung des Klosters Michelfeld. Wir halten Sie im Newsblog auf onetz.de den Tag über auf dem Laufenden.