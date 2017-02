In den von den Stadtwerken betriebenen Garagen beim Kurfürstenbad und am Ziegeltor ist die bislang kostenfreie erste Stunde seit Mittwoch Vergangenheit. Die neue Gebührenregelung geht der ÖDP gehörig gegen den Strich.

In einer Presseerklärung befürchtet deren Sprecher Josef Witt: "Wenn das Kurzzeit-Parken in den Tiefgaragen außerhalb der Altstadt genauso viel kostet wie in der Innenstadt, werden viele Autofahrer gleich ins Ei hineinfahren und dort den Parkdruck immens verstärken. Dann wird es wieder heißen: In Amberg gibt es nicht genug Parkplätze." Die ÖDP, darauf verweist Witt, habe 2013 im Stadtrat unter anderem deshalb der Einführung von Gebühren auf den städtischen Parkplätzen auch außerhalb des Eis zugestimmt, weil damit die Hoffnung einhergegangen sei, das würde die Attraktivität der Kufü- und Ziegeltor-Garage erhöhen. Stadtwerke-Chef Dr. Stephan Prechtl hatte aber vor kurzem erneut die mangelnde Auslastung beklagt (wir berichteten). Nun die kostenlose erste Stunde Parken abzuschaffen, sei kontraproduktiv, sagt Witt und begründet dies so: "Das bedeutet, dass man praktisch nirgendwo mehr innerhalb des Eis kostenlos parken kann, um kleinere Besorgungen zu erledigen. Dies wird keine Mehreinnahmen für die Stadtwerke bringen, sondern lediglich dazu führen, dass die Altstadt als Einkaufsort an Attraktivität gegenüber Standorten auf der grünen Wiese verliert."Für Witt drängt sich auch die Frage auf, wie sich der Stadtwerke-Aufsichtsrat zu dieser Gebührenerhöhung stellt. Stadtrat Klaus Mrasek wird dazu in der Presse-Info mit folgenden Worten zitiert: "Der Aufsichtsrat besteht seit 2014 nur noch aus CSU- und SPD-Stadträten, weil die große Rathauskoalition mit ihrer Mehrheit beschlossen hat, dieses Gremium nicht analog zum Wahlergebnis zu besetzen, sondern Grüne, ÖDP und FW aus diesem Aufsichtsrat einer hundertprozentigen städtischen Tochter auszuschließen." Sicher ist für Mrasek, dass der Wegfall der freien ersten Stunde das Parkkonzept für die Altstadt "erheblich verschlechtert". Bürgerfreundliche Entscheidungen sähen anders aus, betont er.