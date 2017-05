Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen nach Informationen unserer Zeitung in Amberg ein Objekt wegen des Terrorverdachts durchsuchen lassen. Weitere Räumlichkeiten wurden in Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt ins Visier genommen.

Zwei Beschuldigten wird vorgeworfen, sich als Mitglieder an der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" beteiligt zu haben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Der dritte Beschuldigte steht in Verdacht, die Terrormiliz IS unterstützt zu haben. Darüber hinaus wird gegen zwei Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. An den Razzien waren Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Oberpfalz sowie der Landeskriminalämter Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt beteiligt.In Leipzig wurden nach Angaben der Polizei drei Objekte durchsucht.Die Beschuldigten sollen laut Bundesanwaltschaft aus dem Umfeld eines im Mai festgenommenen Syrers stammen, der sich als IS-Mitglied am Kampf in Syrien beteiligt haben soll. Die Ermittlungsbehörde verwies auch auf eine weitere Festnahmen von Syrern im vergangenen Jahr. Laut Mitteilung vom Juni 2016 soll es dabei auch um die Idee eines Selbstmordanschlags in Düsseldorf gegangen sein.