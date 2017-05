Sympathisanten und Unterstützer islamistischer und salafistischer Bewegungen sind in der Oberpfalz seit Jahren aktiv. In Amberg gab es nun eine Durchsuchung wegen des Verdachts der Terrorunterstützung.

Amberg/Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen bundesweit mehrere Wohnungen wegen Terrorverdachts durchsuchen lassen. Darunter war nach Informationen unserer Zeitung ein Objekt in Amberg. Die Razzia war Teil einer Aktion, die sich gegen Mitglieder und Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) richtet. Weitere Räumlichkeiten wurden in Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Festnahmen gab es keine.Zwei Beschuldigten wirft die Bundesanwaltschaft Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" vor. Der dritte Beschuldigte steht in Verdacht, die Terrormiliz IS unterstützt zu haben, teilte der Generalbundesanwalt am Mittwoch mit. Darüber hinaus wird gegen zwei Beschuldigte wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. An den Razzien waren Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Oberpfalz sowie der Landeskriminalämter Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt beteiligt.Die Beschuldigten stammen laut Bundesanwaltschaft aus dem Umfeld eines am 4. Mai in Leipzig festgenommenen 39 Jahre alten Syrers. Dieser soll zunächst als Emir (Führer) einer Kampfeinheit der Al-Kaida-nahen "Jabhat al-Nusra" im syrischen Rakka gekämpft haben und sich dann der Terrormiliz IS angeschlossen haben. Beim Zugriff in Leipzig waren Beamte der sächsischen Polizei und des Bayerischen Landeskriminalamtes im Einsatz. Die Information kamen aus Bayern.Zum Umfeld dieser Gruppe rechnet die Bundesanwaltschaft auch drei Syrer, die bereits im Juni 2016 verhaftet worden waren. Diese Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren verdächtigt die Bundesanwaltschaft, ein Selbstmordattentat in Düsseldorf geplant zu haben. Zwei Syrer sollten auf der Heinrich-Heine-Allee in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Sprengstoffwesten zünden. Die Männer waren in den Jahren 2014 und 2016 über die Türkei nach Deutschland eingereist. Der ältere Syrer soll bereits im Jahr 2013 in Syrien Sprengstoffwesten gebaut haben. Die Planungen waren durch einen Syrer bekannt geworden, der davon im Februar 2016 den französischen Behörden berichtet hatte.