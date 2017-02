"Gemeinsam haben wir viel erreicht. In unserem Stadtteil sind wir der Ansprechpartner für alle Bürger", machte der Ortsvorsitzende Hubert Sperber zu Beginn der Hauptversammlung der CSU Dreifaltigkeit deutlich.

Neuwahlen Der neue Ortsvorsitzende der CSU Dreifaltigkeit heißt Maxim Ziegler. Die große Mehrheit der Mitglieder hat für ihn gestimmt. Zu seinen Stellvertretern wurden Timo Doleschal und der bisherige Vorsitzende Hubert Sperber gewählt. Schriftführer ist ab sofort Robert Meier. Das Amt des Schatzmeisters übernimmt Peter Frankl. Als Beisitzer fungieren Andreas Werner, Josef Donhauser, Alexander Bösl, Karlheinz Gampel, Georg Lassonczyk, Julie Loy, Karl Loy, Franz Roth und Elmar Schiffauer. (tne)

Herausforderungen meistern Oberbürgermeister Michael Cerny ging in seinem Grußwort auf die aktuellen kommunalpolitischen Entwicklungen ein. Das große Ziel müsse es sein, so Cerny, die Innenstadt lebendig zu halten. Das neue Café am Marktplatz ließe sich eben nur mit einer entsprechend großen Freischankfläche rentabel gestalten. Dazu musste die Linde als öffentlicher Sitzplatz geopfert werden. "Zu dieser Entscheidung stehe ich", betonte der Oberbürgermeister. Neben der Belebung der Innenstadt stehe die Stadt vor weiteren großen Herausforderungen, wie der Konversion des Leopoldkasernen-Areals oder der Schaffung von Gewerbefläche, um neue Arbeitsplätze zu ermöglichen. (tne)

Bevor ein neuer Ortsvorsitzender gewählt wurde, war die Entwicklung der Mitgliederzahl Ausgangspunkt seines Rechenschaftsberichtes: Hubert Sperber ist stolz auf den Zuwachs und die Anzahl der CSUler des Ortsverbandes Dreifaltigkeit. "Wir sind sehr gut aufgestellt und haben es geschafft, auch wieder jüngere Mitglieder zu gewinnen", freute sich der Ortsvorsitzende.Der CSU-Ortsverband habe aktuell 90 Mitglieder. Durch die Etablierung des monatlichen Stammtisches könne man sich stets austauschen und bliebe in Kontakt mit der Öffentlichkeit. Da sich der Ortsverband immer wieder für die Belange der Bürger seines Stadtteiles eingesetzt habe, konnten auch wieder einige Anliegen verwirklicht werden. Zum Beispiel mehr Parkplätze im Bereich des Schulzentrums und der Bau der Turnhalle der Dreifaltigkeitsschule. Zum Abschluss erklärte Sperber, bei den anschließenden Wahlen nicht mehr als Vorsitzender zu kandidieren, um das Amt in jüngere Hände zu legen: "Die Arbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht." Mit der Auszeichnung langjähriger Mitglieder verabschiedete sich Hubert Sperber danach aus dem Amt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Heidemarie Sander geehrt. 30 Jahre ist Dr. Frank-Bernd Weigand dabei. Franz Scheibl, Eugen Daig, Otto Dietlmeier und Herbert Riermeier wurden für 35 Jahre Treue zur Partei ausgezeichnet. Auf 40 Jahre in der CSU bringen es Wolfgang Dominik, Georg Lassonczyk, Walter Fröhler, Herbert Velhorn und Günter Haberland. Hans Kalb und Julie Loy bekamen für 45 Jahre eine Urkunde. CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott dankte den Mitgliedern für ihre langjährige Treue: "Gerade in Zeiten in denen die SPD einen Mann hochjubelt, der als Präsident des EU-Parlaments noch die Verbannung von Kreuzen aus dem öffentlichen Raum gefordert hat, und die AfD mit einfachen Parolen am rechten Rand fischt, ist es wichtig, dass wir als CSU uns geschlossen dagegen stellen." Besonders freue es Ott, dass sich die CSU in der Dreifaltigkeit als lebendiger und aktiver Verband präsentiere.