CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann wünscht sich einen Kreisverkehr am Pflegerkreuz. Oder richtig: Er besteht auf einen Kreisverkehr dort. Oder noch richtiger: Er hält ihn an dieser Stelle für "unabdingbar".

Kostenfrage klären

Nicht nur ein Vorschlag

Der Pflegerkreisel Wann genau die Idee eines Kreisverkehrs an der Pflegerkreuzung zum ersten Mal aufgetaucht ist, lässt sich kaum nachverfolgen.



Im Jahr 2002 forderte dies SPD-Stadtrat Thomas Fleischmann, der zuvor im Elsass gesehen hatte, dass dort an jeder Ecke Kreisverkehre gebaut werden. 2013 gab CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann noch einem Anwohner auf diese Forderung zur Antwort, dafür sei nicht die Stadt, sondern das Staatliche Bauamt zuständig, weil es sich um eine Bundesstraße handelt.



Aber schon im Januar 2014 bekam die Verwaltung vom Stadtrat den Auftrag, mit dem Staatlichen Bauamt über den Bau eines Kreisels an dieser Stelle zu reden. Wie die Verhandlungen ausgingen, ist allerdings nicht bekannt. (ass)

Ich halte eine Kreisverkehrslösung an dieser Stelle für unabdingbar. CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann über die Pflegerkreuzung

An sich ging es am Donnerstag im Hauptausschuss darum, dass für die Neuplanung des sogenannten Zinkl-Geländes an der Nürnberger Straße auch die damit verbundenen Verkehrsfragen gelöst werden müssen. Beide Vorhaben sind eng miteinander verwoben. Erst wenn geklärt ist, wie in diesem Bereich künftig die Autos gelenkt werden, können die Planungen für das Areal umgesetzt werden.Nun treffen sich an der sogenannten Pflegerkreuzung (Nürnberger-, Infanterie-, Hockermühlstraße) zwei städtische Straßen mit einer Bundesstraße. Um also diese Kreuzung in Angriff nehmen zu können, braucht es eine Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach über die Bedingungen der Zusammenarbeit und die Verteilung der anfallenden Kosten. Über die sollte der Hauptausschuss am Donnerstag abstimmen und damit eine Empfehlung abgeben, wie sich der Stadtrat am Montag, 30. Januar, dazu stellen soll.Vom Grundsatz gesehen, so machte CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann deutlich, hat er gegen dieses Vorgehen auch nichts einzuwenden. Er will aber erreichen, dass dabei nicht nur das Pflegerkreuz alleine betrachtet, sondern auch der Kreuzungsbereich Fugger- und Kastler- mit der Hockermühlstraße einbezogen wird. Wie er das erreichen will, daran ließ er am Donnerstag keinen Zweifel. "Ich halte eine Kreisverkehrslösung an dieser Stelle für unabdingbar." Und zwar ohne Wenn und Aber, wie er dem Ausschuss zu verstehen gab.Seiner Vorstellung nach wird es an dieser Stelle also eine ganz große Lösung geben, in die nicht nur die beiden Kreuzungen, sondern auch gleich der benachbarte Real-Parkplatz einbezogen sind. Den will Mußemann via Brücke über den Ammerbach direkt an den Riesenkreisel anschließen. "Wir haben jetzt die Chance dafür, zumal wir in diesem Bereich im Eigentum des notwendigen Grunds sind." Freilich sind Mußemann auch die Vorbehalte bekannt, die im Staatlichen Bauamt gegen Kreisverkehre an Bundesstraßen herrschen. Die sind ihm aber schlicht egal. Denn in anderen Regionen funktioniere genau das ideal, was die hiesigen Vertreter der Behörde für problematisch halten. "Man möge diese Herrschaften mal in Richtung Osten in den Bereich Cham schicken. Denn dort klappt das auch, wenn zweispurige Bundesstraßen über einen Kreisverkehr mit einspurigen Straßen verbunden sind."Mußemann wollte seinen Vorstoß am Donnerstag auch nicht als "Vorschlag" gewertet wissen, sondern als alternativlos. "Wir können nicht, wir müssen!", sagte er dem Gremium. Und er war sich sicher, dass gute Planungen in dieser Hinsicht möglich sind. "Wir sollten das auch nicht immer den gleichen 08/15-Planern zur Begutachtung vorlegen."Und noch eines: "Der Schmetterling war ja auch ein großer Kreisverkehr - und dort hat es sogar mit zwei Bundesstraßen funktioniert." Für seinen Vorstoß erntete Mußemann Zustimmung von allen Parteien.