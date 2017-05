Jeder alteingesessene Amberger hat seine ganz persönliche Erinnerung an das Ring-Theater. Und drinnen sieht es immer noch so aus wie damals, als es 1953 eröffnet wurde. Das ist reizvoll, aber auch eine gewaltige Bürde.

Zeit blieb stehen

Jenseits des Kommerz

Die lastet auf Andreas Wörz. Er ist Eigentümer des Kinos, dem mit der Eröffnung des Cineplex die wirtschaftliche Existenzgrundlage abhanden gekommen ist. Aus dem gleichfalls einst von seiner Familie betriebenen Park-Kino ist nach dessen Verkauf deshalb ein Gastronomiebetrieb geworden.Wörz, der frühere Amberger Kino-Monopolist, hatte schon immer einen Hang zu den kulturellen und künstlerischen Facetten, die sich hinter seinem Geschäft verbargen. Kleinkunst, ob auf der Leinwand, ob im Newcomer-Stadium oder als Bedürfnis eines Nischenpublikums hat es ihm immer noch angetan. Deshalb möchte er das Ring-Theater nicht aufgeben und in ein "multifunktionales Kleinkunstzentrum" umwandeln. Was genau er damit meint, das schauten sich am Montagabend die Stadtratsfraktion der CSU und Oberbürgermeister Michael Cerny vor Ort an.Die Zeit ist im Ring-Theater ein Stück weit stehengeblieben. Nicht zuletzt deshalb wurde das Interieur in die Denkmalschutzliste aufgenommen. Viel schwerer wiegt der Umstand, dass seit 1953 baulich nichts modernisiert wurde. Der Brandschutz macht deshalb Wörz erhebliche Sorgen, speziell die Deckenkonstruktion. Galt bisher Bestandsschutz, zieht eine Nutzungsänderung entsprechende Nachbesserungen nach sich.Wörz möchte in dem früheren Kino eine Gastronomie ansiedeln, Kleinkunst und Filme zeigen, die im kommerziellen Kulturbetrieb keine Chance haben. Außerdem sollen Vermietungen für Familienfeiern oder kommerzielle Veranstaltungen möglich sein. Als Träger ist der Kulturverein Amberg vorgesehen, der laut Wörz aber die Mindestgröße bisher nicht überschritten hat. Die CSU und ihr Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann wollen das Ring-Theater auf jeden Fall erhalten. Das stand außer Zweifel. Auf den Punkt brachte es der OB: "Die Frage ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht, und wie kann das die Stadt unterstützen?"Wörz hatte den nötigen baulichen Investitionsaufwand bei der Erfüllung von Mindestanforderungen mit 500 000 Euro veranschlagt. Vor diesem Hintergrund wurde folgendes Szenario einer Förderung der Pläne durch die Stadt entwickelt: möglichst zügige Anmeldung des Projekts für die Städtebauförderung (verbunden mit der Zusage der Kofinanzierung durch die Kommune), "Geburtshilfe" bei einer Trägerschaft durch den Kulturverein und teilweise wirtschaftliche Absicherung der ersten Jahre durch die Zusage eines festen Veranstaltungskontigents. Mußemanns knappes Resümee: "Wir signalisieren grundsätzliche Bereitschaft."

Völlig illusorisch

Von Michael ZeißnerNichts gegen Kleinkunst, das ist auch keine Kritik an der Parteipolitik der CSU.Es stellt sich aber die Frage, ob es seriös ist, mit politischen Versprechen Hoffnungen zu wecken, die bei realistischer Betrachtung nicht zu halten sind. Ein 64 Jahre altes, seither nicht modernisiertes und im Innern unter Denkmalschutz stehendes Kino für 500 000 Euro in ein multifunktionales Kleinkunstzentrum mit rund 250 Plätzen umzubauen und eine wirtschaftliche Bestandsgarantie abzugeben, ist völlig illusorisch oder wird sündhaft teuer.Es stehen doch schon genug Versprechungen im Raum. Bisher unerfüllt.