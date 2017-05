Birgit Wittmann bleibt an der Spitze des CSU-Ortsverbands Sebastian. In der Jahreshauptversammlung wurde sie einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Wittmann kündigte für dieses Jahr eine Mitgliederbefragung an, von der sie sich doch die eine oder andere wertvolle Anregung für die Arbeit im Ortsverband erwartet.

Die zukünftige Nutzung des Areals des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses war laut Wittmann eines der Themenschwerpunkt schon in der Vergangenheit. Umso mehr freute sich die Vorsitzende, dass die Mitglieder des Ortsverbands nun quasi aus allererster Hand vom Geschäftsführenden Gesellschafter über die Vorhaben der Denkmalneu-Gruppe informiert wurden. (wir berichteten)Der Ortsverband hat sich, so Wittmann, wie immer Schwerpunktthemen der Kommunalpolitik angenommen und versucht Denkanstöße für die Arbeit im Stadtrat zu geben. So habe man beispielsweise die Möglichkeit des Umbaus der Pfleger-Kreuzung in einen Kreisverkehr diskutiert und sich über Zukunftspläne für den Sportpark und das aktuelle Bauvorhaben der Schwesternschaft Wallmenichhaus, betreutes Wohnen an der Brentanostraße/Ecke Fallweg, informiert.Am Ende der Amtszeit der aktuellen Vorstandshaft war es Birgit Wittmann ein Herzensanliegen, ausscheidenden Mitstreitern im Ortsverband zu danken, namentlich Hans Weber und der langjährigen Schatzmeisterin Maria Reindl. Danach erfuhr die Vorsitzende das einstimmige Vertrauen ihrer Mitglieder bei ihrer Wiederwahl. Stellvertreterfunktionen übernahmen Michael Cerny, Marianne Radde-Kneißl und Karl Wellnhofer. Neuer Schatzmeister ist Thomas Rumpler. Als Schriftführer fungiert Michael Kreutle. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Dieter Mußemann, Brigitte Reiß, Anton Reindl, Werner Schindler und Udo Hartmann, zu Kassenprüfern Friedrich Nitschmann und Maria Reindl.In der Aussprache kam die Anregung, die Kreuzung am Sebastiankircherl doch in einen kleinen Kreisverkehr umzubauen. Der Fraktionsvorsitzende Dieter Mußemann sieht dafür aber aus rein rechtlichen Gründen keine Chance der Verwirklichung.