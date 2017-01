Im Wahlkampf wünscht sich die Amberger CSU Einigkeit - nicht nur intern, sondern auch mit dem Unionspartner CDU. Das Ziel formuliert MdB Alois Karl so: "Mit einem starken Ergebnis für die CSU wollen wir Rot-Rot-Grün im Bund verhindern und selbst weiterregieren."

Schwierige Verhandlungen

Zusammenhalt ist nötig

Bei der Leopoldkaserne ist der Bund gefordert Stadtrat Norbert Wasner lenkte den Blick auf Amberg: "Das Thema Leopoldkaserne wird uns in den nächsten Jahren schwer beschäftigen." Der Kreisvorstand sieht bei der Nachfolgenutzung vor allem den Bund in der Pflicht. "Dabei helfen uns keine kleinen Behörden mit 20 oder 30 Stellen", machte Stefan Ott deutlich: "Es muss eine große Lösung her. Entweder eine Bundesbehörde, die das komplette Gelände belegen und verwenden kann, oder ein Konzept, wie man es mit vielen verschiedenen Nutzern vermarktet. In jedem Fall ist hier eine starke Unterstützung durch den Bund nötig" - weil die "ersatzweise Rückverlagerung der Regierung der Oberpfalz von Regensburg nach Amberg wohl leider nicht durchsetzbar sein wird", wie Ott augenzwinkernd sagte. Alois Karl sagte größtmögliche Unterstützung zu: "Das Gelände mitten in der Stadt mit über zehn Hektar und einer Nutzfläche von 26 000 Quadratmetern in 31 Gebäuden ist riesig, um nicht zu sagen: gigantisch." Er werde seine "Kontakte im Haushaltsausschuss, aber auch zu großen Firmen nutzen, um daran mitzuwirken, eine sinnvolle und nachhaltige Lösung für die Leopoldkaserne - im Sinne der Stadt Amberg - zu entwickeln. Das ist eine echte Mammutaufgabe!"

Amberg/Etsdorf. Alois Karl besuchte den Kreisvorstand um Vorsitzenden Stefan Ott bei der Jahresauftakt-Klausur der Amberger CSU in Etsdorf. Der Bundestagswahlkampf werde wegen des aggressiven Auftretens von Populisten rechts wie links besonders intensiv, prophezeite Karl - aber auch wegen der zu bewältigenden Aufgaben, nicht nur in der Flüchtlingspolitik. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz unterstrich: "Schon bei der letzten Bundestagswahl wäre Rot-Rot-Grün möglich gewesen, obwohl CDU und CSU beinahe die absolute Mehrheit erreicht hätten." Die CSU habe in Bayern dank der Alleinregierung, aber auch in Berlin, trotz zweier Partner in der Bundesregierung, in oft schwierigen Verhandlungen alle ihre Versprechen aus dem Wahljahr 2013 durchgesetzt."Besonders stolz bin ich als Mitglied des Haushaltsausschusses darauf, dass wir auch dank meines intensiven Einsatzes zum wiederholten Male einen ausgeglichenen Haushalt ohne zusätzliche neue Schulden aufgestellt haben. Bayern war hier wie so oft Vorbild. In Berlin sind das jedes Mal harte und schwierige Verhandlungen", sagte Alois Karl.Der Kreisvorstand war sich einig, dass die CSU im Raum Amberg-Neumarkt einen fulminanten Wahlkampf führen müsse, um Alois Karl wieder in den Bundestag entsenden zu können. Mit einem starken Zweitstimmen-Ergebnis sollten aber auch die Chancen der Listenkandidaten Patrick Fröhlich und Michaela Frauendorfer maximiert werden. "Dazu sind drei Dinge nötig: Erstens: Zusammenhalt innerhalb der CSU, aber auch Betonung der Gemeinsamkeiten von CDU und CSU. Zweitens: Ehrliche und gute Darstellung unserer Erfolge der letzten Jahre und unserer Ideen für die Zukunft einer starken Bundesrepublik innerhalb der Europäischen Union und der Weltgemeinschaft. Und zum Dritten: Intensives Aufklären der Bevölkerung darüber, dass radikale Parteien links wie rechts, die nur in die Opposition wollen, keine echten Konzepte für die Zukunft Deutschlands anzubieten haben und mit teilweise menschenverachtenden Ansichten als Protestparteien auftreten, keine Alternative für unser Land sein können", unterstrich Stefan Ott.