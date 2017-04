Die Nachfolgenutzung des Areals des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses steht wieder einmal im Fokus. Was hat die neue Besitzerin, die Firma Denkmalneu GmbH aus Bad Heilbrunn, vor? Wann gibt es erste konkrete Planungen? Fragen, die Geschäftsführer Jürgen Dziumbla auf Einladung der CSU beantwortete.

Im Interesse der Stadt

Beginn beim Bettenhaus

Amberg . (usc) Absolut auf der Linie der Stadt liegt die Philosophie des Unternehmens für dieses Vorhaben. Konkret: Wohnen und Arbeiten im Grünen. Campus 4.0 - so heißt die Projektbezeichnung für die Neubelebung des Geländes. Beginn ist beim ehemaligen Bettenhaus. "Bis zur zweiten Juni-Woche wollen wir mit den Grundrissplanungen der Wohnungen fertig sein", kündigte Dziumbla beim Ortsverband Sebastian an.Der Geschäftsführer stellte einige Objekte der von ihm und Thomas Scherer geleiteten Gesellschaft vor. Sie verstehe sich als Spezialistin für die Revitalisierung von Immobilien. Kernphilosophie sei es, Immobilien so zu entwickeln, dass sie langfristig wertbeständig sind. In den vergangenen zehn Jahren habe die GmbH über 800 Einheiten saniert, vorwiegend in Süddeutschland. Wichtig erschien Dziumbla der Hinweis, dass man Gewerke einzeln vergibt, keinen Generalunternehmer einsetzt und weitgehend an einer Zusammenarbeit mit regionalen Firmen interessiert sei. "Wir lassen eher stehen als dass wir abreißen", lautete das Credo von Dziumbla. Das gilt demnach auch für Amberg. Die Philosophie umschrieb er mit "Arbeiten und Wohnen im Grünen", was sich 1:1 mit den Vorstellungen von Oberbürgermeister Michael Cerny decke. Man sei noch auf der Suche nach weiteren Gewerbetreibenden. Fest im Auge habe man die Ansiedlung eines Nahversorgers etwa auf Höhe des Kreisverkehrs. Entsprechende Gespräche laufen laut Dziumbla.Vorplanungen sehen 112 Wohneinheiten im Bettenhaus vor. Aktuell seien Wohnungen mit einer Fläche zwischen 30 und 60 Quadratmetern im Gespräch. Für sie sehe man Terrassen oder Balkone und eine Ausstattung mit moderner IT-Technik sowie Möblierung vor. Zielgruppen als Mieter seien beispielsweise pendelnde Siemensianer und Bundeswehrangehörige. Die Sanierung des Bestands entspreche annähernd technisch einem Neubau, versicherte Dziumbla.Der Verkauf soll heuer noch beginnen. Ende 2017, Anfang 2018 werden laut Dziumbla die ersten Baumaschinen auftauchen. Baubeginn ist nach seinen Worten 2018, Fertigstellung zum Jahreswechsel 2018/19. "Anfang 2019, gemäß unserer Planung, ziehen die ersten Bewohner ein", berichtete Dziumbla. Zukunftsmusik nannte er Pläne für betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtungen. Da müsse man sich noch mit der Stadt abstimmen.Auf Nachfrage aus der Versammlung ("Dies soll ja keine Verkaufsveranstaltung werden") erläuterte Dziumbla, dass die GmbH ein deutschlandweites Netzwerk von Vertriebspartner habe. Hierzu zähle als wichtiger regionaler Partner die Sparkasse Amberg-Sulzbach, die Hausbank der Unternehmensgruppe."Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass sich dieses Areal zu einem wunderschönen Wohngebiet entwickelt, auch zum Arbeiten im Grünen", gab sich Oberbürgermeister Michael Cerny optimistisch. Mit der Denkmalneu habe die Stadt sicher einen guten Partner gefunden, lautete die Einschätzung des OB.