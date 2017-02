Wenn das Urteil gegen die Rotkreuzschwestern fällt, dann könnten sie ob eines Schocks selber reif fürs Krankenhaus sein. Denn dann wären bundesweit seit Jahrzehnten bestehende Kooperationen mit Kliniken infrage gestellt. Konkret wären die Arbeitsplätze der Schwestern in akuter Gefahr, weil sie als Leiharbeiter angesehen werden würden.

FW schlagen Alarm

Niemand schlechter stellen

Das Problem ist eine bereits beschlossene Änderung des Arbeitnehmer-Überlassungsgesetzes. Sie tritt zum 1. April in Kraft und verbietet es, Leiharbeiter länger als 18 Monate in ein und demselben Unternehmen, auch in kommunalen, zu beschäftigen. Davon wäre ebenso das Amberger Klinikum betroffen, das seit 60 Jahren die ausgebildeten Kräfte der BRK-Schwesternschaft Wallmenichhaus per Gestellungsvertrag in seinen Reihen hat. Sie leisten einen Großteil der Pflege und Patientenbetreuung in St. Marien.Bleibt es beim bisherigen Kooperationsmodell, müssten sie künftig nach 18 Monaten aufhören und den Arbeitsplatz wechseln. Das bedeutet zwar nicht, dass die BRK-Schwestern sofort ihren Job verlieren würden - angestellt sind sie ja beim Roten Kreuz und nicht beim Klinikum. Aber sie müssten wohl zumindest unter dem Dach ihres Arbeitgebers, der als Verein firmiert, in andere Krankenhäuser oder Stellen wechseln - und das alle 18 Monate!Öffentlich aufgegriffen in Amberg wurde dieses heikle Thema nun von den örtlichen Freien Wählern (FW). Vorsitzende Veronika Niklaus befürchtet, "dass die Schwestern hin- und herzigeunern müssten". Sie warnte bei einem Pressegespräch vor einem "Wanderzirkus", der weder den Betroffenen noch den Patienten zuzumuten sei. "Da bliebe viel auf der Strecke", meinte Niklaus im doppelten Wortsinn, weil die Betroffenen wohl auch an andere Arbeitsorte fahren müssten. Sie bezieht sich konkret auf das eingangs zitierte schicksalsträchtige Urteil, das am Dienstag, 21. Februar, vom Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt gefällt wird.Die Richter befassen sich nach einer entsprechenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mit dem Sonderstatus, den die Rotkreuzschwestern bisher haben. Aufgrund ihrer Mitgliederordnung und Satzung gelten sie bis dato nicht als Beschäftigte in dem Sinne, dass sie unter das Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz fallen würden. Könnte sein, dass das BAG diese Sichtweise kippt und keine Ausnahme für die Schwestern zulässt. Dann würde eben auch die Gesetzesänderung in Sachen Leiharbeit für sie zutreffen.Doch selbst wenn noch einmal eine Einschränkung geschaffen wird, fordern die Freien Wähler eine Prüfung, "ob die Rotkreuzschwestern nicht mit dem gleichen Arbeitsvertrag wie die männlichen Pflegekräfte unmittelbar als Angestellte bei St. Marien übernommen werden können". In Amberg seien nur Frauen bis auf wenige Ausnahmen in der Wallmenich-Gemeinschaft organisiert, "während männliche Pfleger ein Arbeitsverhältnis direkt mit dem Klinikum haben".Sollte diese Lösung machbar sein, "ist natürlich zu fordern, dass mit den dann notwendigen neuen Verträgen die Schwestern nicht schlechtergestellt werden", verlangt Niklaus und nennt konkret: "Keine befristeten Arbeitsverträge, Regelungen für die Mitnahme der Ansprüche aus der Zusatz- zur Rentenversicherung" und Anerkennung geleisteter Dienstjahre bei der Gehaltseinstufung.Der Appell der FW-Vorsitzenden: "Amberg darf keine einzige unserer erfahrenen und bewährten Krankenschwestern verlieren. Sie tragen maßgeblich zum guten Standard von St. Marien bei."